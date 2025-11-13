×
"Ustedes son la semilla de la reforma": Policía Nacional gradúa 2,421 nuevos agentes

1,800 uniformados reforzarán el patrullaje preventivo en las calles del país

    Expandir imagen
    "Ustedes son la semilla de la reforma": Policía Nacional gradúa 2,421 nuevos agentes
    El presidente Luis Abinader encabeza la ceremonia de graduación de 2,421 nuevos agentes policiales en el Coliseo Carlos Teo Cruz, incorporados al servicio bajo el nuevo modelo educativo de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Un total de 2,421 nuevos agentes, que obtuvieron el rango de raso, se sumarán a las labores de seguridad en distintas zonas del país tras concluir el Curso Básico de Formación Policial, impartido bajo el nuevo modelo educativo de la Policía Nacional.

    La ceremonia de graduación, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Coliseo Carlos Teo Cruz, marcó la incorporación de 1,013 mujeres y 1,408 hombres.

    De estos nuevos policías, 1,800 serán asignados al nuevo modelo de patrullaje preventivo, mientras que 621 ingresarán a la Dirección Central de Prevención, conforme a las zonas de mayor incidencia delictiva identificadas en el mapa de calor del cuerpo del orden. 

    El resto se distribuirá en otras funciones operativas.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Nuevos agentes policiales durante la ceremonia de graduación en el Coliseo Carlos Teo Cruz, donde recibieron el rango de raso tras completar el Curso Básico de Formación Policial. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Uso de la fuerza y derechos humanos

    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful destacó a los egresados que la formación recibida será puesta a prueba en las calles, donde los agentes deberán garantizar el orden sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.

    "Saldrán ahora a demostrar en el ejercicio en las calles respetando los derechos humanos de los ciudadanos, pero haciendo valer la autoridad de la Policía Nacional que es garante de establecer el orden", expresó.

    Agregó que, aunque la institución ha avanzado en formación y despliegue, aumentar el patrullaje sigue siendo uno de los retos más importantes, en los cuales trabajan.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    El presidente Luis Abinbader, entrega un certificado a una nueva agente de la Policía Nacional, durante la ceremonia de graduación en el Coliseo Carlos Teo Cruz, donde recibieron el rango de raso tras completar el Curso Básico de Formación Policial.
    De las aulas al terreno

    La coronel Alexandra Familia Acevedo, directora de la Escuela de Formación Policial, exhortó a los graduados a mantener la integridad y el compromiso en cada servicio.

    "Ustedes son la semilla de la reforma policial", afirmó, resaltando que esta nueva generación simboliza el cambio en la cultura institucional.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entrega un certificado a una nueva agente de la Policía Nacional, durante la ceremonia de graduación en el Coliseo Carlos Teo Cruz, donde recibieron el rango de raso tras completar el Curso Básico de Formación Policial. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Con esta promoción, la Policía Nacional alcanza 6,500 agentes formados bajo el nuevo esquema y espera llegar a los 9,000 para abril del próximo año, lo que representará el 60 % de la meta gubernamental de incorporar 20 mil policías en las calles.

    La directora académica, Mukien Adriana Sang Ben, adelantó que próximamente se integrarán 40 nuevos instructores para fortalecer la calidad de la enseñanza en las escuelas policiales, parte del esfuerzo por dotar al cuerpo del orden de una formación más técnica y humanista.

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.