Cárcel Las Parras abrirá su primera etapa este sábado, anuncia el Mived

Su entrada en operación ayudará a mejorar la sobrepoblación carcelaria del país, la cual es de más de 8,000 personas

    Expandir imagen
    Cárcel Las Parras abrirá su primera etapa este sábado, anuncia el Mived
    La nueva cárcel Las Parras busca aliviar la crisis carcelaria en República Dominicana. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

    En medio de un sistema penitenciario que opera con una sobrepoblación de 157 %, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) anunció este miércoles la puesta en funcionamiento de la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, cuya entrega oficial será el sábado 22 de noviembre de 2025 en San Antonio de Guerra.

    El acto, pautado para las 10:00 de la mañana, marca el primer paso concreto en la apertura del recinto que debe aliviar una crisis que acumula años de advertencias.

    • Hoy, las cárceles dominicanas albergan 24,671 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada actual llega a 15,701 plazas, lo que deja fuera de todo margen a más de 8,000 personas, muchas recluidas en condiciones de hacinamiento extremo.

    La información fue confirmada por Patricia Florentino, directora de Comunicaciones del Mived, quien destacó la importancia institucional del evento e invitó a confirmar la asistencia al acto de apertura.

    Hacinamiento

    El informe más reciente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) revela que más del 60 % de los internos está en prisión preventiva: 15,276 personas que superan ampliamente a quienes cumplen condena.

    Los recintos más afectados son los que por años han simbolizado el colapso del modelo tradicional.

    La Victoria, diseñada para 2,103 internos, aloja hoy 4,968; Najayo Hombres, con capacidad para 1,137, tiene 2,376; y el penal de La Vega, construido para 730, acumula 1,793 reclusos. Otras diez cárceles del país duplican su capacidad.

