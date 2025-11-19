Cárcel Las Parras abrirá su primera etapa este sábado, anuncia el Mived

La nueva cárcel Las Parras busca aliviar la crisis carcelaria en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

En medio de un sistema penitenciario que opera con una sobrepoblación de 157 %, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) anunció este miércoles la puesta en funcionamiento de la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, cuya entrega oficial será el sábado 22 de noviembre de 2025 en San Antonio de Guerra.

El acto, pautado para las 10:00 de la mañana, marca el primer paso concreto en la apertura del recinto que debe aliviar una crisis que acumula años de advertencias.

Hoy, las cárceles dominicanas albergan 24,671 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada actual llega a 15,701 plazas, lo que deja fuera de todo margen a más de 8,000 personas, muchas recluidas en condiciones de hacinamiento extremo.

La información fue confirmada por Patricia Florentino, directora de Comunicaciones del Mived, quien destacó la importancia institucional del evento e invitó a confirmar la asistencia al acto de apertura.

Hacinamiento

El informe más reciente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) revela que más del 60 % de los internos está en prisión preventiva: 15,276 personas que superan ampliamente a quienes cumplen condena.

Los recintos más afectados son los que por años han simbolizado el colapso del modelo tradicional.

La Victoria, diseñada para 2,103 internos, aloja hoy 4,968; Najayo Hombres, con capacidad para 1,137, tiene 2,376; y el penal de La Vega, construido para 730, acumula 1,793 reclusos. Otras diez cárceles del país duplican su capacidad.