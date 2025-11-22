Arrestan en SDE a hombre acusado de seducir a una menor de 14 años

Agentes del Departamento I de Investigación de Delitos Sexuales, Violencia de Género e Intrafamiliar de la Policía Nacional lograron el arresto de un hombre buscado por su presunta implicación en un caso de seducción de una menor de edad. ( ARCHIVO )

Miembros del Departamento I de Investigación de Delitos Sexuales, Violencia de Género e Intrafamiliar de la Policía Nacional lograron el arresto de un hombre de 25 años, quien era buscado mediante orden de arresto por su presunta implicación en un caso de seducción de una menor de edad.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la adolescente en la Unidad de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde indicó que su hija, de 14 años, mantenía comunicación inapropiada con el imputado Dámaso Ferrer (a) Junior Ferrer.

Labores de seguimiento

Como parte del proceso investigativo, un equipo especializado del departamento realizó labores de seguimiento, rastreo e inteligencia en diversos sectores, con el objetivo de localizar al presunto implicado, superando dificultades relacionadas con su constante movilidad y entorno social, destaca una nota de prensa de la Policía.

Tras estas acciones, los agentes actuantes lograron detener al nombrado Dámaso Ferrer (a) Junior Ferrer en la calle Baltazar Brum, del sector La Esperilla, Distrito Nacional, ocupándole una motocicleta marca Yamaha, color rojo, sin placa.

El detenido será enviado a la jurisdicción correspondiente para los fines legales pertinentes.