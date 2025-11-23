La Policía Nacional y el MP intervienen 21 negocios en Sánchez Ramírez

El operativo se llevó a cabo en los municipios de Cotuí, La Bija, La Mata y Fantino. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron una nueva jornada del Operativo 2.0 "Garantía de Paz" en distintos puntos de la provincia Sánchez Ramírez, que dejó como resultado 21 negocios intervenidos, un arma de fuego incautada y cinco motocicletas retenidas, además de la depuración de 32 vehículos y 36 personas.

El operativo se llevó a cabo en los municipios de Cotuí, La Bija, La Mata y Fantino, encabezado por la gobernadora Cristiana de Alba; el director regional Cibao Sur, general Jesús R. Tejada Tejada; y el coordinador Cristian Ortiz, del Ministerio de Interior y Policía (COBA), junto a equipos de la DNCD, DICRIM, DINTEL y la Policía Preventiva, refiere una nota de prensa de la entidad policial.

Billares y centros de bebidas alcohólicas

Dijo que, en materia de control de establecimientos, fueron intervenidos seis billares y 15 negocios de expendio de bebidas alcohólicas. En Cotuí se cerraron siete negocios y otros seis fueron notificados; en La Bija se clausuraron cuatro; en La Mata, dos; y en Fantino, tres.

Durante la inspección al centro de diversión El Hoyito , en La Recta de Los Corozos, los agentes ocuparon una pistola Taurus calibre 9 mm con cargador y 15 cápsulas, que era portada sin documentos por Francisco Antonio Amparo, de 64 años. Según la depuración, el arma no figura registrada.

Asimismo, en el establecimiento One Place Disco, en Villa La Mata, fueron retenidas cinco motocicletas sin documentación, como parte de los operativos de control vehicular.

Las autoridades informaron que estas intervenciones continuarán ejecutándose en distintos sectores de la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en la región.