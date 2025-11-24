Policía pone a disposición de la justicia a dos policías por herir a joven en La Romana

Sede de la Regional Este de la Policía Nacional en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó este lunes que sometió ante el Ministerio Público a dos agentes señalados como responsables de un incidente en el que un ciudadano resultó herido de bala en el sector Villa Pereyra, en La Romana.

Los agentes bajo investigación fueron identificados como el raso Óscar Cruz Jiménez, de 25 años, y el sargento Yordan Encarnación Encarnación, de 30, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades para los fines correspondientes.

Según el informe preliminar, ambos uniformados realizaban labores de patrullaje en la calle Sagrario Díaz, esquina Sexta, en Villa Pereyra, cuando impactaron con un disparo a Gabriel Armando de la Cruz Montás, de 26 años, ocasionándole una herida.

Luis Antonio de la Cruz, padre del joven herido, precisó que los agentes y la víctima tuvieron un roce de motocicletas, pero que su hijo iba por su derecha y que los policías no se cayeron tras el impacto. Afirmó que, cuando su hijo se levantó, uno de los agentes le habría disparado por la espalda.

Este hecho ocurrió el pasado sábado, donde familiares y comunitarios de la víctima, exigen justicia tras el joven Gabriel resultara herido de bala presuntamente por los agentes policiales.

Ante la nueva situación, el director regional Este de la Policía Nacional, general Wandy Madé Montilla, ordenó una investigación formal y el sometimiento a la justicia de los agentes involucrados, reiterando el compromiso institucional de actuar conforme a la ley.

Las autoridades aseguraron que continuarán las indagaciones para establecer responsabilidades y esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrieron los hechos.