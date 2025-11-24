Policía recupera 19 vehículos robados en distintos en Santiago; algunos ya habían sido vendidos

La institución explicó que los vehículos robados fueron localizados en circunstancias diversas. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes la recuperación de 19 vehículos que habían sido robados recientemente en distintos puntos de Santiago.

Entre los medios de transporte localizados se encuentran carros, camionetas, motocicletas y yipetas, todos reportados como sustraídos recientemente por sus propietarios.

Como parte de estas acciones, las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de arresto contra Deivinson González Domínguez, Yaniel Muñoz Marte, alías Daniel y/o Gaga, Andy de Jesús Gutiérrez Grullón y otro hombre solo conocido como Flete.

De acuerdo con el informe policial, los vehículos fueron recuperados mediante labores de inteligencia, patrullajes focalizados y un seguimiento estratégico en diversas zonas de la ciudad.

La institución explicó que las unidades fueron localizadas en circunstancias diversas, incluyendo algunos casos en los que fueron ocupadas en poder de personas que las habían adquirido mediante engaños o transacciones irregulares, sin conocer su procedencia ilícita.

Como parte del proceso de restitución, la Policía entregó nueve motocicletas, dos carros y una yipeta a sus legítimos dueños, tras completar el proceso de verificación legal y documental correspondiente.

La institución exhortó a los ciudadanos que hayan sido víctimas de robo de vehículos a acudir a la División de Recuperación de Santiago con su documentación.