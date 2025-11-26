Hegseth y Rubio: dos estilos, un mismo tablero

En menos de un año, la República Dominicana habrá recibido a dos de los funcionarios más influyentes de la política exterior estadounidense: Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien arriba hoy al país en medio de un clima regional marcado por tensiones crecientes.

Ambos encarnan modelos distintos de liderazgo, trayectorias educativas opuestas y visiones contrastadas sobre el rol de Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, en un punto convergen: son determinantes para lo que hoy se cocina en el Caribe y para las decisiones que se tomarán durante la visita de Hegseth.

Rubio representa al conservadurismo clásico, institucional, moldeado por la meritocracia estatal. Hijo de inmigrantes cubanos, formado en la Universidad de Florida y la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami, ha construido una carrera política que lo llevó de la legislatura de Florida al Senado federal y, hoy, a la diplomacia de mayor rango. Su enfoque en el Caribe es de largo aliento: alianzas sólidas, defensa de la democracia, atención a la crisis venezolana, vigilancia sobre Cuba y un compromiso estable con los socios tradicionales. Rubio es, esencialmente, un diplomático político que cree en los equilibrios, en la previsibilidad y en la capacidad estadounidense de liderar mediante coaliciones.

De Rubio a Hegseth

Hegseth, en cambio, es el conservador insurgente, formado paradójicamente en el corazón del establishment liberal. Egresado de Princeton y con un Máster en Políticas Públicas por Harvard, su identidad política se forjó en tensión con el ambiente que lo educó. Su carrera militar en la Guardia Nacional —con despliegues en Guantánamo, Irak y Afganistán— le dio legitimidad entre sectores conservadores, pero su salto a la notoriedad vino desde los medios: fue comentarista de Fox News, voz del trumpismo cultural y crítico feroz del "Pentágono burocrático". Hoy, como secretario de Defensa, encarna una visión más dura, más hawkish y más transaccional del poder estadounidense.

Estas diferencias personales, lejos de neutralizarse, crean un eje complementario que define la política estadounidense hacia la región. Rubio opera desde la diplomacia, las alianzas y los mecanismos institucionales; Hegseth desde el músculo militar, la disuasión y la presión estratégica. Ambos son determinantes en lo que se está gestando en el Caribe: desde la reposición militar estadounidense ante la crisis venezolana, hasta la cooperación antidrogas, la seguridad marítima, el manejo de los flujos migratorios y el reforzamiento de la presencia geopolítica frente a actores extrarregionales.

La visita de Hegseth a Santo Domingo no se explica sin la arquitectura diplomática que Rubio ha venido delineando. Las decisiones que el secretario de Defensa discutirá en la capital dominicana —desde interoperabilidad militar hasta operación conjunta contra el narcotráfico— no pueden comprenderse sin el consenso político que Rubio ayuda a construir en Washington. El primero aporta la fuerza y el segundo, la legitimidad. El primero actúa y el segundo, enmarca.

Para el país, esta doble atención es un reconocimiento, pues se ha convertido en un aliado central para Estados Unidos en un Caribe que dejó de ser periférico y hoy es un teatro estratégico donde se cruzan crimen organizado, migración, energía, influencia extracontinental y la crisis venezolana. Dos estilos, dos biografías distintas, pero un mismo tablero: el Caribe del siglo XXI, donde ambas figuras pesan —y mucho— en las decisiones que vienen.