Sentencia del TC no cambia códigos disciplinarios, dice el MIDE y la Policía Nacional

La sentencia TC/1225/25 anuló artículos que penalizaban relaciones homosexuales en cuerpos militares y policiales por ser discriminatorios e irracionales

    Expandir imagen
    Sentencia del TC no cambia códigos disciplinarios, dice el MIDE y la Policía Nacional
    El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, durante "La Semanal con la prensa", el lunes 24 de noviembre de 2025. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, reaccionaron a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos castrenses y policiales. 

    El lunes durante "La Semanal con la prensa", el ministro Fernández Onofre sostuvo que, aunque respetan la independencia de los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas mantienen intacto su régimen disciplinario. 

    • "Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero yo quiero que quede bien claro que, a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario y que se le aplica sin distinción a todos aquellos militares que lo violen", afirmó. 

    Postura de la Policía Nacional 

    De su lado, el director de la Policía Nacional expresó que la institución acatará las decisiones de las altas cortes, aunque insistió en la importancia de sus propias normas internas.  

    • "Nosotros tenemos normas y reglamentos internos y tenemos órganos de controles que fiscalizan que esas normas y esos reglamentos se cumplan", declaró Guzmán Peralta. 

    A pesar de la sentencia constitucional, ambas declaraciones muestran la postura de las instituciones de seguridad de mantener sus códigos disciplinarios vigentes.

    La sentencia 

    Mediante la sentencia TC/1225/25, la alta corte anuló el artículo 210 de la Ley 285, que establece el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, que regula el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, por considerar que violan el principio de razonabilidad y discriminan injustificadamente a las personas homosexuales. 

    Los artículos derogados señalaban ambos que "la sodomía consiste en el concúbito entre personas del mismo sexo, y será castigada, cuando se trate de un oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional". 

