La Policía Nacional informó este este jueves que apresó a un hombre identificado como Juan José De Campos Brea, de 45 años, luego de que fuera captado en un video amenazando con matar con una escopeta a una familia durante una discusión por un parqueo en la calle Profesor Juan Bosch, próxima a un centro comercial de esta ciudad.

Juan José De Campos Brea es un dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega.

El el video se escucha al hombre apuntar a las personas y decirles que "les va a volar la cabeza". El incidente ocurrió de noche.

La entidad dijo que el arresto se produjo mediante las órdenes de allanamiento 2025-AJ0079814 y de arresto 2025-AJ0079548, tras una labor de localización iniciada luego de que el periodista Ramón Tolentino difundiera en Instagram el video donde se observa al hombre portando el arma y lanzando amenazas directas.

"De Campos Brea es acusado de violar el artículo 307 del Código Penal, en perjuicio de las personas involucradas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva para proteger su integridad", explicó la Policía en el documento suministrado.

La Policía informó que el detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.

Los investigadores continúan trabajando para recuperar la escopeta utilizada en el incidente. Según datos preliminares, el arma podría ser entregada de manera voluntaria por un familiar del implicado.

La institución reiteró su compromiso con actuar de manera oportuna ante hechos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, especialmente aquellos que se viralizan en redes sociales y generan alarma pública.