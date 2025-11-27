RD autoriza presencia temporal de EE. UU. en dos aeropuertos

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente Luis Abinader se saludan en el Palacio Nacional el miércoles 26 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno dominicano anunció ayer que autorizó de manera temporal y bajo estrictas restricciones el uso de espacios limitados en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de aviones de reabastecimiento, transporte de equipos y personal técnico de los Estados Unidos, como parte de un esfuerzo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Luis Abinader informó que esta medida se adopta dentro de los marcos legales vigentes —el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995 y el Protocolo de Enmienda de 2003— que regulan la cooperación en operaciones de vigilancia aérea y marítima. Ambos instrumentos exigen autorización previa y acompañamiento directo del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en cualquier acción.

El mandatario explicó que el permiso "tiene un alcance técnico, limitado y temporal" y que se orienta exclusivamente a fortalecer el "anillo de protección aérea y marítima" mantenido por las Fuerzas Armadas frente al auge del crimen organizado transnacional. "Esto no disminuye la soberanía nacional; la fortalece", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/ae0f45dc-b5bd-4b0e-875f-9553429fe031-74d5bffe.jpg El presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Abinader recibió al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cuya visita se enmarca en la ampliación de la cooperación bilateral en seguridad regional, comercio y migración. Destacó que la lucha contra el narcotráfico ha sido una prioridad compartida por varios gobiernos locales y que, desde 2020, gracias al trabajo conjunto con EE. UU., el país ha decomisado casi diez veces más drogas por año que en la década precedente.

También agradeció a Washington el apoyo a la candidatura del dominicano Leandro José Villanueva para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Abinader sostuvo que el país enfrenta "una amenaza real que no reconoce fronteras", y que la cooperación internacional es indispensable para eliminar la ruta del narcotráfico. "Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados", afirmó.

El Gobierno insistió en que las operaciones autorizadas se realizarán bajo supervisión dominicana, con personal dominicano presente en cada fase y sin facultar acciones militares ofensivas. Se trata —según la explicación oficial— de operaciones de apoyo logístico que permiten aumentar la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta y cerrar rutas utilizadas por cárteles con presencia en toda la región.

"Actuamos con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto a nuestra Constitución", concluyó el presidente, reiterando que el objetivo es garantizar seguridad a la población y reducir de manera drástica la influencia del narcotráfico en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/603c030f-9153-4fe7-97d0-03ced11fa938-e7f4fb15.jpg El presidente Luis Abinader habla en el Palacio Nacional (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Venezuela responde

Horas más tarde, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró como una "locura imperial" que Dominicana autorice a EE. UU. a utilizar de manera "provisional" los aeropuertos.

"En las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan. A mí me dan ganas de reír que hoy veo que el presidente de República Dominicana (Abinader) autoriza los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto les pertenecía a los gringos. Pero ellos reciclan", dijo Cabello en su programa semanal ´Con el mazo dando´.