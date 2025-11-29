Oficial de la Policía Nacional muere calcinado tras violento choque en la autovía del Este
La víctima fue identificada como Fausto Núñez Rivera, teniente coronel de la Policía Nacional, de 45 años
Un oficial superior de la Policía Nacional falleció calcinado la madrugada de este sábado luego de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 14 de la autovía del Este, en la zona de Cumayasa, provincia La Romana.
La víctima fue identificada como Fausto Núñez Rivera, teniente coronel de la Policía Nacional, de 45 años, adscrito, supuestamente, a la seguridad del ex vicepresidente Rafael Alburquerque.
El oficial quedó calcinado luego de que su vehículo se incendiara tras el impacto.
Núñez Rivera se desplazaba en un Honda CR-V cuando fue impactado por un autobús marca Toyota, cuyo conductor fue identificado como Juan Julio Paredes Zapata, de 43 años, quien resultó lesionado y trasladado al Hospital de Villa Hermosa.
El autobús también se incendió, lo que impidió obtener más datos del mismo.
- El levantamiento del cadáver fue realizado por el médico legista Benito Kelly y el cuerpo del oficial fue identificado por su hijo, Daniel Enrique Núñez Mejía.
- En el interior del vehículo del teniente coronel se encontraron partes de su arma de reglamento, una pistola marca Taurus.