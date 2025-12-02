Detienen a 11,107 haitianos indocumentados en noviembre; someten a 69 dominicanos por tráfico
Fueron decomisados más de 2 millones de cigarrillos de contrabando y retenidos unos 233 vehículos utilizados en actos ilícitos
El Ejército de la República Dominicana informó este martes que, durante el mes de noviembre, fueron detenidos 11,107 haitianos en condición migratoria irregular, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.
Durante ese mismo período, 69 ciudadanos dominicanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público: 62 implicados en el transporte ilegal de extranjeros y siete en el contrabando de mercancías ilícitas.
Un comunicado del organismo castrense señala que las acciones fueron ejecutadas por unidades del Ejército desplegadas en diferentes puntos de la región fronteriza y en otras provincias del país, "donde mantienen una vigilancia constante para contrarrestar el tráfico ilícito de personas y de mercancías introducidas de manera ilegal".
En otros operativos, llevados a cabo en las provincias Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, San Juan de la Maguana, Pedernales y Santiago Rodríguez, fueron decomisadas 2,050,200 unidades de cigarrillos introducidas al país de manera ilegal, además de bebidas alcohólicas y otros productos.
Retenciones
Durante este período también fueron retenidos 233 vehículos utilizados en actividades ilícitas; entre estos figuran 22 jeepetas, tres autobuses, cinco camiones, seis camionetas, 16 automóviles, siete minibuses y 174 motocicletas.
La institución reafirmó que estos operativos forman parte del esfuerzo permanente por preservar la seguridad fronteriza, combatir las redes de tráfico ilícito de personas y de mercancías, y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.