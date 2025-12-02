Detienen a 11,107 haitianos indocumentados en noviembre; someten a 69 dominicanos por tráfico

Las acciones fueron ejecutadas por unidades del Ejército desplegadas en diferentes puntos de la región fronteriza. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana informó este martes que, durante el mes de noviembre, fueron detenidos 11,107 haitianos en condición migratoria irregular, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.

Durante ese mismo período, 69 ciudadanos dominicanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público: 62 implicados en el transporte ilegal de extranjeros y siete en el contrabando de mercancías ilícitas.

Un comunicado del organismo castrense señala que las acciones fueron ejecutadas por unidades del Ejército desplegadas en diferentes puntos de la región fronteriza y en otras provincias del país, "donde mantienen una vigilancia constante para contrarrestar el tráfico ilícito de personas y de mercancías introducidas de manera ilegal".

En otros operativos, llevados a cabo en las provincias Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, San Juan de la Maguana, Pedernales y Santiago Rodríguez, fueron decomisadas 2,050,200 unidades de cigarrillos introducidas al país de manera ilegal, además de bebidas alcohólicas y otros productos.

Retenciones

Durante este período también fueron retenidos 233 vehículos utilizados en actividades ilícitas; entre estos figuran 22 jeepetas, tres autobuses, cinco camiones, seis camionetas, 16 automóviles, siete minibuses y 174 motocicletas.

La institución reafirmó que estos operativos forman parte del esfuerzo permanente por preservar la seguridad fronteriza, combatir las redes de tráfico ilícito de personas y de mercancías, y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.

