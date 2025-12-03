El Gobierno dominicano puso en marcha este miércoles el operativo preventivo masivo de seguridad ciudadana denominado "Navidad con Garantía de Paz 2.0".

El dispositivo, lanzado desde la sede de la Policía Nacional con la presencia del presidente Luis Abinader, cuenta con el despliegue de 22,794 agentes policiales, a los que se suman más de 5,000 miembros de las Fuerzas Armadas al servicio directo de la seguridad ciudadana.

En total suman un esfuerzo conjunto de más de 27,000 agentes para garantizar la tranquilidad en las fiestas navideñas.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, detalló que este esfuerzo conjunto permitirá reforzar la presencia policial en espacios públicos, zonas comerciales, avenidas, áreas residenciales, terminales de transporte y destinos turísticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-115450-am-2c0e61fd.jpeg El presidente Luis Abinader, junto a la ministra de Interior y Policía, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, durante el lanzamiento del plan "Garantía de la Paz 2.0". (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En su discurso, Guzmán Peralta se dirigió a los agentes con un llamado enfático.

"A nuestros agentes les exhortamos a mantener una conducta ejemplar, actúen con profesionalidad, firmeza y respeto de la Constitución Política del Estado, cumplan cada misión conforme al debido respeto de los derechos humanos", dijo.

El director policial subrayó que el compromiso de la institución es "proteger y servir" y debe ser "honrado en cada acción y cada contacto con la sociedad."

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-115501-am-1-d73aafaf.jpeg Parte de los más de 27,000 agentes que garantizarán la tranquilidad en las fiestas navideñas, durante el operativo "Navidad Garantía de Paz 2.0". (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Piden compromiso ciudadano

El general solicitó la colaboración de la ciudadanía, recordando que "la seguridad es una responsabilidad compartida".

Garantizó que la Policía Nacional estará presente "donde quiera que requieran de nuestro servicio," deseando a la población unas festividades de paz, unión familiar y esperanza.

En el mismo acto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también hizo un llamado a la conciencia ciudadana para asegurar el éxito del operativo.

Sus declaraciones se centraron en la responsabilidad individual en la construcción de la convivencia pacífica.

Hizo un llamado a los dueños de centros de diversión a cumplir con los horarios que sean establecidos.

Raful concluyó su intervención con una frase: "La paz no se decreta, se construye."

Con el dispositivo de vigilancia en centros de compra y áreas de alto flujo de personas y otras zonas se busca garantizar la seguridad ciudadana.