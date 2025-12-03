×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Garantía de Paz Navidad 2025
Garantía de Paz Navidad 2025

VIDEO | Gobierno lanza "Navidad con Garantía de Paz 2.0" con un despliegue de más de 27,000 agentes

El operativo reforzará la seguridad en espacios públicos y zonas comerciales durante las fiestas navideñas

  • Melbin Gómez - Twitter

El Gobierno dominicano puso en marcha este miércoles el operativo preventivo masivo de seguridad ciudadana denominado "Navidad con Garantía de Paz 2.0". 

El dispositivo, lanzado desde la sede de la Policía Nacional con la presencia del presidente Luis Abinader, cuenta con el despliegue de 22,794 agentes policiales, a los que se suman más de 5,000 miembros de las Fuerzas Armadas al servicio directo de la seguridad ciudadana.

En total suman un esfuerzo conjunto de más de 27,000 agentes para garantizar la tranquilidad en las fiestas navideñas.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, detalló que este esfuerzo conjunto permitirá reforzar la presencia policial en espacios públicos, zonas comerciales, avenidas, áreas residenciales, terminales de transporte y destinos turísticos.

Expandir imagen
Infografía
El presidente Luis Abinader, junto a la ministra de Interior y Policía, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, durante el lanzamiento del plan "Garantía de la Paz 2.0". (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En su discursoGuzmán Peralta se dirigió a los agentes con un llamado enfático. 

"A nuestros agentes les exhortamos a mantener una conducta ejemplar, actúen con profesionalidad, firmeza y respeto de la Constitución Política del Estado, cumplan cada misión conforme al debido respeto de los derechos humanos", dijo.

RELACIONADAS
 

El director policial subrayó que el compromiso de la institución es "proteger y servir" y debe ser "honrado en cada acción y cada contacto con la sociedad."

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Parte de los más de 27,000 agentes que garantizarán la tranquilidad en las fiestas navideñas, durante el operativo "Navidad Garantía de Paz 2.0". (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Piden compromiso ciudadano

El general solicitó la colaboración de la ciudadanía, recordando que "la seguridad es una responsabilidad compartida".

Garantizó que la Policía Nacional estará presente "donde quiera que requieran de nuestro servicio," deseando a la población unas festividades de paz, unión familiar y esperanza.

En el mismo acto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también hizo un llamado a la conciencia ciudadana para asegurar el éxito del operativo.

Sus declaraciones se centraron en la responsabilidad individual en la construcción de la convivencia pacífica.

Hizo un llamado a los dueños de centros de diversión a cumplir con los horarios que sean establecidos.

Raful concluyó su intervención con una frase: "La paz no se decreta, se construye."

Con el dispositivo de vigilancia en centros de compra y áreas de alto flujo de personas y otras zonas se busca garantizar la seguridad ciudadana.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.