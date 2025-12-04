Policía y MP realizan allanamientos simultáneos en metaleras de Bávaro–Friusa

La Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través de su División de Investigación en Bávaro–Friusa y el Ministerio Público, realizaron este jueves varios allanamientos simultáneos en metaleras de esta localidad de la provincia La Altagracia con el objetivo de verificar su estatus y asegurar el cumplimiento de la Ley 17-19 sobre el combate al comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos.

Los allanamientos se realizaron bajo la orden No. 05147-2025, abarcando distintos establecimientos dedicados a la compra y manejo de metales en el área de Hoyo de Friusa, Bávaro.

El primer operativo tuvo lugar a las 10:40 de la mañana en la metalera Joel, una estructura de madera y bloques, techada de zinc y pintada de color zapote, ubicada en la calle principal del sector.

En el lugar fueron detenidas tres personas y se ocuparon diversos objetos de dudosa procedencia, entre ellos cuatro tanques de gas, dos cajas fuertes de color negro, una batería, una bomba sumergible, siete taladros de diferentes marcas y colores, una pulidora, una mini computadora, once llaves de paso de distintos tamaños, un canasto con alambres de cobre quemados, dos lámparas blancas, cables eléctricos variados, un televisor LG de 43 pulgadas y un martillo.

El propietario, identificado como Joel, logró escapar al notar la presencia de las autoridades.

Posteriormente, a las 11:30 de la mañana, se intervino la metalera conocida como Santana, ubicada en la calle tercera del sector Mata Moquito, también en Hoyo de Friusa.

En este lugar se detuvo a una persona y se ocupó un canasto plástico con alambres eléctricos de diferentes numeraciones y colores. El propietario, conocido como Amaury y/o Santana, también huyó al percatarse de la llegada de los investigadores.

El tercer allanamiento fue realizado a las 12:20 del mediodía en la metalera Los Mellos, situada en un solar sin construcción en la calle quinta de Mata Moquito. En esta intervención no se logró apresar a ninguna persona, debido a que el propietario, conocido como Mello, emprendió la huida al detectar la presencia policial.

Más tarde, a la 1:40 de la tarde, las autoridades realizaron un cuarto allanamiento en la metalera Wilise, ubicada en la calle tercera del mismo sector.

En el lugar no se ocuparon objetos vinculados a actividades ilícitas ni se efectuaron detenciones.

Además de las intervenciones en las metaleras, durante el transcurso del operativo se realizaron dos acciones adicionales.

A las 2:15 de la tarde, en el colmado Bodegón Cibao 2, fue ocupada una máquina tragamonedas. Luego, a las 2:45 de la tarde, en el colmado Santana, situado igualmente en el área de Mata Moquito, se ocupó otra máquina tragamonedas.

La División de Investigación de la Policía Nacional en Bávaro–Friusa informó que estos allanamientos forman parte de un proceso de seguimiento a denuncias comunitarias y acciones de verificación para contrarrestar actividades vinculadas al comercio ilícito y la manipulación de materiales presuntamente robados.

Asimismo, indicaron que los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las labores de ubicación y captura de los propietarios prófugos.