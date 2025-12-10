República Dominicana y otros países piden a OEA dar informe de comicios hondureños

ntegrantes de la Policía Militar de Honduras custodian una entrada durante una protesta realizada por colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en Tegucigalpa (Honduras). ( EFE/ GUSTAVO AMADOR )

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, pidió este miércoles a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentar un informe ante el Consejo Permanente de ese organismo regional para "conocer la situación actual" de las elecciones hondureñas.

"Hacemos un llamado urgente a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos a que presente al Consejo Permanente de la OEA un informe que permita conocer la situación actual del proceso electoral", señala el comunicado compartido por la Cancillería panameña.

Luego de más de una semana de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, su población no conoce todavía al nuevo gobernante electo debido a un lento conteo preliminar de votos aún sin concluir, con denuncias de presuntas irregularidades y constantes caídas del portal web donde son exhibidos.

Sin embargo, ese escrutinio preliminar posiciona a la cabeza al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien cuenta además con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por un estrecho margen frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal y en segundo lugar.

Nasralla, que llegó a superar levemente a Asfura durante más de 24 horas en el conteo de votos, ha denunciado un "fraude monumental" en las elecciones a la vez que ha exigido un escrutinio especial "acta por acta", mientras que la candidata del gobernante Partido Libre (izquierda), Rixi Moncada, ha quedado en un tercer lugar.

Instan a garantizar que ente electoral trabaje "sin presiones"

La ADD también expresó su "profunda preocupación por la afirmación de la Presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, quien ha declarado la nulidad de las elecciones generales efectuadas el 30 de noviembre de 2025, por presuntas irregularidades".

Sin embargo, Castro señaló este martes que las elecciones "están viciadas de nulidad" tras condenar la injerencia de Trump después de su apoyo a Asfura y considerar que hay "trampas" en el conteo de votos preliminar, por lo que anunció una futura denuncia ante la ONU, OEA y otros organismos.

La Alianza "recordó" que Honduras es un "Estado democrático de derecho, cuya Constitución Política y su marco jurídico electoral, establecen con claridad que únicamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la autoridad competente para administrar el proceso, resolver incidencias y emitir los resultados oficiales".

"Esa instancia se encuentra en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo del escrutinio correspondiente, y por lo cual se le debe garantizar su funcionamiento libre de presiones", agrega el comunicado de la alianza, que hizo un "llamado a todas las partes" a "respetar los plazos de la ley" para presentar los resultados definitivos.

"(Hacemos un llamado a) todas las partes a respetar el orden constitucional, los plazos de ley establecidos por la normativa para presentar la declaración con los resultados definitivos, la independencia de los órganos electorales y los principios fundamentales de la democracia, evitando acciones o declaraciones que puedan afectar la estabilidad institucional, generar incertidumbre o alterar el curso legal o la integridad del proceso electoral", señala.

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya, quien es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y coordinador general de Libre convocó ayer a grupos de sus activistas en Tegucigalpa a movilizarse a un centro gubernamental de apoyo logístico de ente electoral.