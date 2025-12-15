Paliza resalta independencia de la justicia tras fallo de prisión preventiva por fraude en Senasa

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valora prisión preventiva a implicados en caso Senasa. ( ARCHIVO )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó este lunes la independencia del sistema judicial dominicano, asegurando que "ya la justicia deja de mirar al Palacio Nacional antes de actuar".

Paliza hizo estas declaraciones luego de los avances de las investigaciones en el caso de fraude en el Servicio Nacional de Salud (Senasa), subrayando la importancia de una sociedad vigilante y un liderazgo presidencial basado en valores.

"Una sociedad atenta, un presidente con valores", afirmó el funcionario en sus redes sociales.

El ministro manifestó que hoy el sistema judicial dominicano investiga, acusa y procesa con independencia.

Caso Senasa

En el caso Senasa, la solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.

Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim, exdirector del Senasa, durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.

Ayer, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte de un presunto entramado de corrupción administrativa al que el Ministerio Público atribuye haber defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.

Además de Hazim, la medida fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Además, la imputada Ada Ledesma Ubiera deberá cumplir la medida en Najayo Mujeres.

En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas menos gravosas a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.

Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. A las primeras el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. A Read Estrella solo impedimento de salida y arresto domiciliario. El juez también declaró el caso complejo.