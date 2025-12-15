Estos son los 535 agentes de la Policía Nacional puestos en retiro

Fachada del Palacio de la Policía Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Dirección General de la Policía Nacional informó este lunes que un total de 535 miembros de la institución fueron puestos en honrosa condición de retiro, tras haber cumplido el tiempo reglamentario de servicio establecido por las normativas vigentes.

Entre los retirados figuran coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primeros y segundos tenientes, así como alistados y asimilados, quienes culminaron su carrera policial luego de años de labor en favor de la seguridad ciudadana y el orden público.

Retiros de forma voluntaria

De acuerdo con la información oficial, 504 de los miembros solicitaron su retiro de manera voluntaria, conforme a lo dispuesto en la ley, incluyendo en algunos casos el ascenso al grado inmediato superior como reconocimiento a su trayectoria.

En tanto, los 31 restantes fueron retirados por antigüedad en el servicio, edad reglamentaria o permanencia en el grado.

La institución del orden destacó que estas decisiones forman parte de los procesos regulares de renovación, fortalecimiento y dignificación del cuerpo policial, al tiempo que garantizan el respeto a los derechos adquiridos y el reconocimiento a los años de servicio prestados por sus miembros en beneficio del país.