Se entrega hombre vinculado a tiroteo en Villa Duarte en que murieron un niño y una mujer

La Policía Nacional informó este martes que Albert Ricardo Peña Féliz, de 27 años, alias "la Pipa", se entregó de manera voluntaria tras ser señalado como uno de los presuntos implicados en el tiroteo ocurrido en el sector Simónico, Villa Duarte, del municipio de Santo Domingo Este, que dejó dos muertos y una mujer herida.

El hecho se registró la noche del 11 de diciembre y cobró la vida de un niño de 10 años y de una mujer de 63, mientras otra fémina resultó herida por impactos de bala.

En una nota de prensa, la institución explicó que Peña Féliz se presentó en el Palacio de la Policía Nacional, acompañado de familiares.

El detenido fue recibido por el vocero de la entidad, Diego Pesqueira, quien aseguró que se le garantizarán sus derechos constitucionales, conforme al debido proceso, en representación del director general policial, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Investigaciones

Indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público, a fin de establecer el grado de responsabilidad de los involucrados.

Pide a prófugos entregarse

Asimismo, la institución exhortó a los demás implicados que permanecen prófugos a entregarse voluntariamente para responder ante la justicia.