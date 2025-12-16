×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tiroteo en Villa Duarte
Tiroteo en Villa Duarte

Se entrega hombre vinculado a tiroteo en Villa Duarte en que murieron un niño y una mujer

Se trata de Albert Ricardo Peña Féliz, de 27 años, alias "la Pipa"

    Expandir imagen
    Se entrega hombre vinculado a tiroteo en Villa Duarte en que murieron un niño y una mujer
    El detenido fue recibido por el vocero de la entidad, Diego Pesqueira, quien aseguró que se le garantizarán sus derechos constitucionales, conforme al debido proceso. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este martes que Albert Ricardo Peña Féliz, de 27 años, alias "la Pipa", se entregó de manera voluntaria tras ser señalado como uno de los presuntos implicados en el tiroteo ocurrido en el sector Simónico, Villa Duarte, del municipio de Santo Domingo Este, que dejó dos muertos y una mujer herida.

    El hecho se registró la noche del 11 de diciembre y cobró la vida de un niño de 10 años y de una mujer de 63, mientras otra fémina resultó herida por impactos de bala.

    En una nota de prensa, la institución explicó que Peña Féliz se presentó en el Palacio de la Policía Nacional, acompañado de familiares.

    RELACIONADAS

    El detenido fue recibido por el vocero de la entidad, Diego Pesqueira, quien aseguró que se le garantizarán sus derechos constitucionales, conforme al debido proceso, en representación del director general policial, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

    Investigaciones

    • Indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público, a fin de establecer el grado de responsabilidad de los involucrados.

    Pide a prófugos entregarse 

    Asimismo, la institución exhortó a los demás implicados que permanecen prófugos a entregarse voluntariamente para responder ante la justicia.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.