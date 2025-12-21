Se reúnen exjefes de la Policía con el actual director de la entidad y "recuerdan anécdotas"

En la cabecera de la mesa, el actual director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto a sus antecesores. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez en la historia institucional, la Policía Nacional realizó una reunión-almuerzo que congregó a exjefes y exdirectores generales de la institución, un acto histórico, simbólico y humano.

Un comunicado señala que el encuentro fue coordinado por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, actual director general de la Policía, en el Club para Oficiales de la Policía Nacional, donde -conforme al documento- compartieron anécdotas, recuerdos y reflexiones de quienes, en distintos momentos de la historia, asumieron la dirección de la institución.

Entre los asistentes figuraron los mayores generales retirados: Edward Sánchez González, Ney Aldrin Bautista Almonte, Nelson Peguero Paredes, Manuel E. Castro Castillo, José Armando Polanco Gómez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Bernardo Santana Páez, Jaime Marte Martínez, José Paulino Reyes de León y José Ramón Mota Paulino.

También estuvieron presentes los generales Juan H. Guzmán Badía, subdirector policial y director de Transformación Policial; Esteban Figuereo García, director de Recursos Humanos; Ernesto Rodríguez García, director central de Prevención; Pedro Matos Pérez, director central de Investigación (Dicrim). Asimismo, estuvo el coronel Iván Matos, subdirector administrativo del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/policias-3-08d0419d.jpg En el centro, el actual director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto a sus antecesores. (FUENTE EXTERMA)

En nombre de los presentes, Guzmán Fermín resaltó como positiva la iniciativa del mayor general Guzmán Peralta, destacando que la misma representa un reconocimiento al legado de cada uno de los exjefes y exdirectores generales de la Policía.

Agregó que la iniciativa fortalece la institucionalidad, razón por la que abogó para que en lo adelante se continúe celebrando.

"Más que un almuerzo, fue un acto de cohesión institucional, memoria histórica y reafirmación de valores, que fortalece los lazos entre generaciones y proyecta una Policía Nacional unida, consciente de su pasado y comprometida con su futuro", señala el comunicado.