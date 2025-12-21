Policía dice que investiga junto al MP muerte de joven de un tiro en Villa Consuelo

La Policía Nacional y el Ministerio Público del Distrito Nacional investigan la muerte de un joven de 25 años ocurrida durante una intervención policial de carácter preventivo en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, hecho por el cual los agentes actuantes se encuentran formalmente bajo investigación por parte de los organismos de control interno de la institución.

La víctima fue identificada como Rancel Junior García, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud tras presentar una herida de arma de fuego, de acuerdo con la información ofrecida por la Policía Nacional.

A través de una nota de prensa, la Policía dijo que, según los datos preliminares, el suceso ocurrió la noche del sábado 20 de diciembre cuando una patrulla mixta, integrada por agentes policiales y militares, realizaba labores preventivas para disuadir una contaminación sónica en la zona, produciéndose posteriormente una situación conflictiva. Las circunstancias específicas del hecho se encuentran en fase de levantamiento, verificación técnica y análisis forense.

Aseguró que en el marco del incidente fue detenido el joven Carlos Yadiel Matías Beltré, de 19 años, a quien se le ocupó una pistola marca Ruger, calibre 9 milímetros, con su cargador, la cual fue incautada y puesta bajo custodia para fines de investigación balística y legal.

"La escena fue procesada por técnicos de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento correspondiente y la recolección de evidencias, bajo la coordinación directa del Ministerio Público", dijo en el documento.

La Policía Nacional reiteró que la investigación interna busca determinar posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias de los agentes involucrados, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran derivarse, y aseguró que el proceso se desarrolla conforme a los principios de transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos.

Versión de los comunitarios

En la barriada varios comunitarios se quejaron de la acción de los agentes que provocaron la muerte del joven. Dijeron a Diario Libre que acudieron al lugar lanzando gas lacrimogéno en momento en que se disponían a compartir una cena comunitaria y que, luego, los agentes comenzaron a disparar impactando en el pecho al joven que murió.

Mostraron la cantidad de casquillos que recolectaron de la escena. Se quejaron del comportamiento de la Policía.