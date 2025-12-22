Director de la Policía sigue en el cargo, tras vencer tiempo de dos años

Un mes después de que expirara el período legal para permanecer en su cargo, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta continúa al frente de la Policía Nacional, pese a que la Ley Orgánica 590-16 establece un límite de dos años para ejercer como director general, tiempo que ya él cumplió

Hasta el momento, Guzmán Peralta permanece en la posición sin que el presidente Luis Abinader haya emitido un decreto nombrando su reemplazo.

En noviembre, el mandatario aseguró en LA Semanal con La Prensa que daría a conocer en los días siguientes su decisión sobre el cambio del director de la Policía, tal como lo dispone la ley. Sin embargo, hasta ahora no se ha publicado declaración oficial ni decreto al respecto.

Según el artículo 22 de la Ley 590-16, la dirección ejecutiva de la Policía recae en el director general, quien ejerce autoridad sobre el mando, control, instrucción y administración de la institución.

El artículo 23 establece que el nombramiento corresponde al presidente de la República y que el cargo debe ser ocupado por un oficial general activo, con rango de Mayor General durante su gestión, y que la designación se hace por un período máximo de dos (2) años.

Los cambios de Abinader Guzmán Peralta sustituyó a Eduardo Alberto Then, que fue puesto en retiro con el decreto 557-23 y estuvo en la posición desde octubre de 2021. El primer director de la Policía en la gestión de Abinader fue Edward Sánchez. Guzmán Peralta fue designado en el cargo el 14 de noviembre de 2023.