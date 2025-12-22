Mantequilla: el ídolo popular caído que nadie quiere mencionar en Sabana Grande de Boyá

En Sabana Grande de Boyá temen hablar sobre el incidente ocurrido el pasado viernes a Mantequilla. ( KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE )

El hermetismo domina hoy el entorno de Wilkin García Peguero, alias "Mantequilla", en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata. Tras resultar herido la noche del pasado viernes en un confuso incidente aún bajo investigación, vecinos y familiares de la calle 9, donde reside parte de su familia, evitaron ofrecer declaraciones. Durante un recorrido por la zona, moradores dijeron no conocerlo o se mostraron incómodos ante cualquier pregunta relacionada con su caso.

Ese silencio contrasta con el protagonismo que durante años tuvo su nombre en el municipio. Hubo un tiempo en que en Sabana Grande de Boyá se repetía con orgullo la frase "Primero Dios y después Mantequilla", convertida en consigna popular y reflejo del respaldo casi religioso que recibió cuando su esquema de inversiones alcanzó su punto más alto.

García Peguero saltó a la fama en 2022, cuando cientos de personas acudían a su negocio atraídas por la promesa de duplicar el dinero invertido en poco tiempo. En medio de esa euforia, fue visto como un benefactor local: ayudaba a pagar medicamentos, colaboraba con familias necesitadas y financiaba estudios. Para muchos, había hecho más por el pueblo que las autoridades tradicionales.

La narrativa comenzó a resquebrajarse cuando el sistema dejó de pagar y las denuncias se multiplicaron. Lo que en su momento se defendía como un negocio "innovador" terminó siendo calificado por la justicia como un esquema piramidal. En marzo de 2024, un tribunal lo condenó a dos años de prisión suspendida tras hallarlo culpable de estafa mediante abuso de confianza, además de ordenarle devolver el dinero a decenas de víctimas.

Hoy la historia es otra, "en Sabana Grande de Boyá la gente no quiere saber de Mantequilla", resumían algunos residentes, reflejando un cambio radical en la percepción colectiva. Donde antes había filas para invertir, ahora hay distancia. Donde antes se coreaba su nombre, ahora se evita mencionarlo.

Tras resultar herido, "Mantequilla" fue trasladado al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibió atenciones médicas y luego despachado.

No obstante, en el centro de salud no fue posible obtener información oficial sobre su condición, ya que los departamentos correspondientes de información se encontraban cerrados.

Posteriormente, García Peguero fue llevado al destacamento policial de Monte Plata para fines de interrogatorio.

Desde esa dependencia sí confirmaron que Mantequilla estuvo allí la noche del viernes, aunque solo se informó que fue conducido allí y despachado la misma noche, sin ofrecer detalles adicionales sobre el incidente.

Amplio recorrido

Para tratar de indagar sobre el incidente que involucró a Mantequilla el equipo de Diario Libre fue al hospital del municipio Sabana Grande de Boya, Pedro Heredia; luego a su barrio en la calle 9 de ese municipio; luego al destacamento policial de la provincia Monte Plata; se trató de averiguar en la Fiscalía pero al ser domingo el área de información estaba cerrada; y luego también al hospital provincial de Monte Plata

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, el caso permanece rodeado de un ambiente de reserva y desconfianza en la comunidad, donde el nombre de "Mantequilla" parece ser un tema del que pocos desean hablar.

Vecinos, motoristas y trabajadoras del hogar que eran consultadas reaccionaban diciendo no conocer a Mantequilla.

"Yo ni se quién es ni quiero saber nada de su caso ", reaccionó un vecino, mostrándose molesto.

El incidente

Imágenes mostraban a Mantequilla en una camilla en un hospital con herida en la cabeza.

Luego del incidente, un hombre que se identificó como Jeyson Mata ofreció su versión sobre el hecho.

Según explicó Mata a medios de comunicación, el hecho se produjo luego de presuntos intentos fallidos de comunicarse con García Peguero para reclamarle una suma de dinero.

Mata afirmó que, en horas de la noche del 19 de diciembre se encontró de manera fortuita con García Peguero en el área de unos apartamentos y le reclamó el pago, momento en el que —según su relato— se produjo una persecución vehicular.