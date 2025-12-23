Activan operativo en La Altagracia para garantizar la seguridad durante las festividades navideñas

La gobernadora de la provincia La Altagracia, Daysi De Óleo (centro), junto a otras autoridades civiles y militares, durante el inicio del operativo de Navidad. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de la provincia La Altagracia activaron este martes un operativo especial de seguridad y prevención ciudadana con el objetivo de preservar el orden público, la tranquilidad y la integridad de la población durante las festividades navideñas y de fin de año.

El anuncio fue realizado por la gobernadora provincial, Daysi De Óleo, tras una reunión de coordinación interinstitucional con los organismos de socorro y los cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad (DGS), la Defensa Civil, la Dirección de Atención a Servicios de Emergencias y Seguridad (DAS), el Ministerio de Interior y Policía, así como otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana.

Durante el encuentro, la gobernadora explicó que las instituciones participantes cuentan con protocolos previamente establecidos y que se ha logrado una coordinación integral para identificar los puntos críticos de la provincia, especialmente en zonas de alta concentración de personas, como áreas comerciales, vías de alto flujo vehicular y lugares de expendio de bebidas alcohólicas.

Entre las principales acciones del operativo se destaca el refuerzo del patrullaje preventivo, con la incorporación de alrededor de 400 agentes policiales, además de vehículos y motocicletas que serán distribuidos estratégicamente en distintos municipios y distritos municipales de la provincia.

Asimismo, se dispondrá de unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 en puntos específicos, a fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad.

De igual forma, se implementarán medidas para la gestión del tránsito vehicular, priorizando la fluidez en zonas congestionadas, así como la habilitación de áreas peatonales en sectores estratégicos.

Las autoridades también anunciaron una vigilancia reforzada en centros comerciales y zonas de alta circulación, en coordinación con la Policía Nacional, la Defensa Civil y otros organismos de apoyo.

Expendio de bebidas alcohólicas

En relación con los horarios de operación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, la gobernadora precisó que los locales cerrados podrán operar de lunes a jueves hasta las 3:00 de la madrugada, mientras que los establecimientos abiertos, como colmados, podrán hacerlo hasta las 12:00 de la medianoche.

No obstante, los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero, se permitirá la operación durante 24 horas.

El operativo de seguridad se activó a partir de hoy a las 2:00 de la tarde y se mantendrá hasta el 25 de diciembre. Posteriormente, será retomado del 30 de diciembre al 1 de enero y nuevamente durante el fin de semana largo de Reyes, los días 4, 5 y 6 de enero.

Control de actividades en vías públicas

En cuanto a las actividades festivas en vías públicas, las autoridades reiteraron que está prohibido el cierre de calles sin la debida autorización, aclarando que ninguna institución provincial emite permisos para estas acciones.

Cualquier solicitud debe realizarse mediante notificación formal al Ministerio de Interior y Policía, con al menos 10 días de anticipación y cumpliendo los protocolos establecidos.

Además, se informó que se estarán ejecutando acciones conjuntas con la Policía Nacional, la Digesett y la Fiscalía para enfrentar prácticas peligrosas como el calibrado de motocicletas, los disparos al aire y el uso indebido de fuegos artificiales, conductas prohibidas que serán sancionadas conforme a la ley.

"La finalidad de este despliegue es garantizar la seguridad de los transeúntes, de las familias altagracianas y de nuestros visitantes, para que esta Navidad se viva en orden, paz y sin incidentes que puedan ser evitados", expresó la gobernadora Daysi De Óleo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con los organismos de seguridad, respetar las normas establecidas y celebrar las festividades de manera responsable, contribuyendo a mantener un ambiente seguro y armonioso en toda la provincia La Altagracia.