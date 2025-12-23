Abinader recibirá en enero el primer pasaporte electrónico del país

El pasaporte electrónico comenzará a entregarse sólo en la nueva sede de la Dirección de Pasaportes. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes (DGP) pondrá en marcha un cronograma gradual para la expedición del nuevo pasaporte electrónico a la población en general, luego del acto protocolar en el que se entregará la primera libreta al presidente Luis Abinader, pautado para el 14 de enero de 2026.

Al día siguiente, la entidad comenzará a aceptar citas para que las personas que tienen pasaportes vencidos o que les quede una vigencia menor a seis meses puedan renovarlos con el nuevo formato.

Estas primeras citas serán recibidas a partir del 19 de febrero únicamente en la nueva sede de la DGP, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con Doctor Defilló.

El nuevo documento utilizará una libreta con cambios en su diseño y contará con una hoja de datos personales rígida que integrará un chip electrónico. En este se almacenarán los datos biométricos de los ciudadanos, como la fotografía, las huellas dactilares y la firma.

Durante los meses de marzo y abril, el proceso se extenderá a la antigua sede en el Centro de los Héroes, así como a otras oficinas de la provincia Santo Domingo y la región Norte. Entre abril y mayo, el servicio llegará al Este y al Sur.

Dos semanas

La DGP precisó que las citas se habilitarán con dos semanas de anticipación en cada oficina.

Asimismo, entre junio y diciembre, la renovación con el pasaporte electrónico estará disponible en los consulados dominicanos en el exterior para los ciudadanos que residen fuera del país.

Mientras dure esta fase inicial, la entidad continuará emitiendo la versión actual del pasaporte, por lo que ambos formatos coexistirán hasta que caduque la última libreta emitida bajo el modelo vigente.

Como parte del proceso de implementación, la DGP remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) carpetas con ejemplares de los pasaportes en sus modalidades regular, oficial y diplomático, para que el nuevo formato sea presentado ante las embajadas de los países con representación diplomática en República Dominicana.

Llave pública

El pasado 9 de diciembre la República Dominicana fue admitida oficialmente en el Directorio de Llaves Públicas (PKD, por sus siglas en inglés) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un paso clave dentro del proceso de implementación del pasaporte electrónico.

El PKD es una plataforma internacional que permite compartir y validar de manera segura las claves públicas de los pasaportes electrónicos de los países miembros, garantizando la autenticidad del documento a nivel mundial.

Su adopción permitirá que los puestos fronterizos validen en tiempo real la autenticidad del pasaporte dominicano, reduciendo los riesgos de suplantación o alteración.

Mayor seguridad y control Según fuentes vinculadas al proceso, la implementación del pasaporte electrónico permitirá una mayor depuración, ya que facilitará la detección de casos en los que las huellas dactilares no coincidan con las de los portadores. Esto contribuirá a evitar prácticas fraudulentas, como el uso del denominado "machete", que consiste en colocar en una libreta los datos de una persona distinta a quien lo porta. El nuevo pasaporte electrónico permitirá que los datos biométricos encriptados de los ciudadanos sean almacenados digitalmente en una base de datos, y la Dirección General de Pasaportes (DGP) compartirá con otros países un certificado que valide que se trata de un documento de viaje legalmente emitido por ella.

