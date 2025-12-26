Joven de Los Guandules hallada muerta en la calle recibió un tiro en la cabeza, informa la Policía

La Policía Nacional informó este viernes que la joven de 19 años hallada muerta la madrugada de hoy en la avenida Francisco del rosario Sánchez falleció a causa de un disparo en la cabeza. Residía en Los Guandules, Distrito Nacional, con sus familiares, quienes en la mañana denunciaron que desconocían la causa de su deceso y que unos amigos habían ido a buscarla y se habían ido en un motor.

La víctima fue identificada como Perla Jokasta Santos Pacheco, quien fue localizada sin signos vitales sobre el pavimento de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, presentando una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con el informe preliminar.

Según las autoridades, la joven se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta junto a otras dos personas (el conductor y una joven), quienes están siendo entrevistadas como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Una nota de prensa de la Policía Nacional indica que unidades policiales se presentaron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona fallecida por impacto de bala, ocasionada por personas en proceso de identificación. Como parte del proceso investigativo, varias personas están siendo entrevistadas con el objetivo de recabar informaciones que permitan esclarecer lo ocurrido

En la escena, miembros de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente y recolectaron un casquillo calibre .45, el cual fue preservado como evidencia.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, indicó que las investigaciones continúan en curso y que se ofrecerán más detalles oportunamente conforme avance el proceso.

Versión familiar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/los-guandules-027fa7d4.jpg María Francisca, abuela de la víctima. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de que la joven saliera de su residencia, donde se encontraba sentada en la puerta.

María Francisca, abuela de la hoy fallecida, relató que Perla no tenía intenciones de salir esa noche. Sin embargo, llegaron varios conocidos que la invitaron a dar una vuelta en una motocicleta.

Los parientes de la occisa hablaron en la mañana en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde acudieron en busca del cadáver.