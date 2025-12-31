Todavía esperan resultados de autopsia de pareja canadiense hallada muerta en Villa Riva

Unidad del Inacif que fue a retirar los cadáveres de la pareja canadiense hallada muerta en Villa Riva, provincia Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que está a la espera de los resultados, a cargo del Ministerio Público, de las autopsias practicadas a una pareja de esposos canadienses encontrada muerta en el municipio Villa Riva de la provincia dominicana de Duarte, en el noreste del país.

Los cuerpos fueron hallados por un hijo de la pareja el 25 de diciembre pasado, precisaron las autoridades.

"Las investigaciones del caso las comenzaremos una vez nos sean entregados los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses" (Inacif), dijo a EFE el portavoz de la policía, Diego Pesqueira.

El Inacif es una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que aún no ha ofrecido los resultados de los estudios a los restos de Noel Alain, de 56 años, y Christine Sauvé, de 55, quienes residían desde hace unos dos años en República Dominicana, específicamente en el municipio de Villa Riva, en la provincia Duarte.

"En la casa no se encontraron signos de violencia, tampoco en los cuerpos. Sí supimos, a través de un familiar, de que la pareja presentaba un cuadro depresivo avanzado. En el lugar fueron encontrados varios frascos con pastilla", agregó el portavoz policial.

Pesqueira precisó que su institución pasó el caso a la Procuraduría y que, en ese orden, está a la espera de los resultados.

EFE trató de comunicarse este miércoles con la Procuraduría General de la República, pero sus resultados resultaron infructuosos.