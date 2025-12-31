×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
pareja canadiense
pareja canadiense

Todavía esperan resultados de autopsia de pareja canadiense hallada muerta en Villa Riva

Los cuerpos fueron hallados por un hijo de la pareja el 25 de diciembre pasado

    Expandir imagen
    Todavía esperan resultados de autopsia de pareja canadiense hallada muerta en Villa Riva
    Unidad del Inacif que fue a retirar los cadáveres de la pareja canadiense hallada muerta en Villa Riva, provincia Duarte. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este miércoles que está a la espera de los resultados, a cargo del Ministerio Público, de las autopsias practicadas a una pareja de esposos canadienses encontrada muerta en el municipio Villa Riva de la provincia dominicana de Duarte, en el noreste del país.

    Los cuerpos fueron hallados por un hijo de la pareja el 25 de diciembre pasado, precisaron las autoridades.

    "Las investigaciones del caso las comenzaremos una vez nos sean entregados los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses" (Inacif), dijo a EFE el portavoz de la policía, Diego Pesqueira.

    RELACIONADAS

    El Inacif es una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que aún no ha ofrecido los resultados de los estudios a los restos de Noel Alain, de 56 años, y Christine Sauvé, de 55, quienes residían desde hace unos dos años en República Dominicana, específicamente en el municipio de Villa Riva, en la provincia Duarte.

    "En la casa no se encontraron signos de violencia, tampoco en los cuerpos. Sí supimos, a través de un familiar, de que la pareja presentaba un cuadro depresivo avanzado. En el lugar fueron encontrados varios frascos con pastilla", agregó el portavoz policial.

    Pesqueira precisó que su institución pasó el caso a la Procuraduría y que, en ese orden, está a la espera de los resultados.

    EFE trató de comunicarse este miércoles con la Procuraduría General de la República, pero sus resultados resultaron infructuosos.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 