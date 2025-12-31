Mived convoca a profesionales para el registro de Gestores Urbanos en el país

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) publicó el Pliego de Condiciones Específicas MIVHED-HAB-GU-004-2025, correspondiente a la cuarta convocatoria para la habilitación, acreditación y registro de Gestores Urbanos en la República Dominicana, documento que establece el procedimiento, los requisitos y el cronograma oficial del proceso.

La convocatoria está dirigida a profesionales que aspiren a ejercer como Gestores Urbanos, figura técnica contemplada en el marco normativo vigente para la tramitación y gestión de licencias, permisos y procesos vinculados al desarrollo urbano y la edificación en el país.

Este procedimiento está dirigido a las personas naturales que sean ingenieros civiles, arquitectos o licenciados en derecho, debidamente inscritos en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) o en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), según corresponda.

En los proyectos turísticos

A los fines de esta convocatoria, se consideran como proyectos turísticos de gran escala aquellos que, por su volumen de inversión, extensión territorial, integración de múltiples tipologías de uso del suelo y complejidad técnica, presentan características como que: la actividad predominante se desarrolla en terreno costero-marino y corresponde al uso del tiempo libre, tales como el ocio, la contemplación, el disfrute de paisajes naturales, culturales y recreativos, o el aprovechamiento de infraestructura turística.

También que dispongan de auto abastecimiento privado de los servicios básicos, tales como agua potable, energía eléctrica y saneamiento, que superen las doscientas (200) unidades habitacionales o habitaciones hoteleras y que representen una inversión superior a quinientos millones de pesos dominicanos (RD$ 500,000,000.00).

Otros requisitos son que generan un impacto económico, ambiental y social considerable en el territorio, se ubican dentro de complejos turísticos consolidados o bajo esquemas de gestión integral de gran escala, consolidados con disposiciones y reglamentos internos previamente establecidos.

Que se desarrollen en suelos urbanizados atendiendo a las características, vocación y disposiciones contempladas en la Ley Núm. 368-22 y en el plan de ordenamiento territorial correspondiente, que estén localizados en polos turísticos oficialmente declarados por el Ministerio de Turismo (Mitur).

Entrega de expediente De acuerdo con el procedimiento establecido, la entrega de los expedientes con los documentos requeridos se realizará el jueves 8 de enero de 2026, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el salón de reuniones ubicado en el segundo nivel del Edificio 2B del Mived, en la calle Eduardo Jenner número 16, sector La Esperilla, Distrito Nacional.

El pliego precisa que la recepción de los expedientes se llevará a cabo en presencia de un notario público, como parte de las garantías formales del proceso de evaluación y verificación de la documentación presentada por los aspirantes.

Según el cronograma oficial, la notificación de errores u omisiones que deban ser subsanados será realizada el viernes 9 de enero de 2026, permitiendo a los participantes conocer observaciones administrativas o documentales detectadas durante la revisión inicial.

La fecha límite para la remisión de los documentos subsanados fue fijada para el viernes 16 de enero de 2026, conforme a los plazos establecidos en el procedimiento MIVHED-HAB-GU-004-2025.

El proceso continuará con la publicación del listado de participantes precalificados, prevista para el martes 20 de enero de 2026, etapa en la que se informará cuáles postulantes cumplen con los requisitos para avanzar a las evaluaciones técnicas.

Posteriormente, el jueves 22 de enero de 2026 se realizará la inducción a la prueba escrita para los participantes precalificados, actividad que se desarrollará en modalidad virtual, según indica el pliego de condiciones.

La evaluación escrita y la entrevista a los participantes precalificados están programadas para el martes 27 de enero de 2026, como parte del proceso de valoración de competencias técnicas y conocimientos requeridos para la habilitación.

Finalmente, la publicación y notificación de los profesionales habilitados se realizará el jueves 29 de enero de 2026, mientras que el acto de juramentación, así como la acreditación y firma de la declaración jurada de servicios, quedarán pendientes de calendarización, conforme a lo establecido en el documento.