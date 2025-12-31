La Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional dispuso este miércoles el cierre temporal de varias calles del sector Cambelén, en la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, como parte de las medidas preventivas adoptadas con motivo de la llegada del Año Nuevo.

En las vías se observa un contigente policial colocando conos y otros tipos de obstáculos para impedir el acceso al lugar.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que la acción se ejecuta por instrucciones del coronel Ramón Dicló Mateo, director regional La Altagracia, y forma parte de un plan integral de seguridad y prevención orientado a preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y evitar incidentes durante las festividades de fin de año.

Acceso controlado

De acuerdo con el informe, el cierre se realiza de manera organizada y contempla el acceso controlado a los residentes de la zona, así como la libre circulación de los vehículos de emergencia, a fin de asegurar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

La Policía Nacional exhortó a la población a colaborar con las autoridades, respetar las disposiciones establecidas y celebrar las festividades de manera responsable. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las labores preventivas y operativas en toda la provincia La Altagracia para mantener la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía.

