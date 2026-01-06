Alcaldía de Lawrence reconoce a la periodista de Diario Libre, Stephanie Hilario Soto

La periodista Stephanie Hilario Soto junto al alcalde Lawrence, Brian de Peña. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian De Peña, reconoció mediante una proclamación a la periodista de Diario Libre Stephanie Hilario Soto por su compromiso y sus aportes al ejercicio responsable del periodismo, así como por su desempeño en los medios de comunicación dominicanos.

Durante el acto, el alcalde destacó la preparación académica, la ética profesional y la versatilidad de Hilario Soto, quien ha desarrollado una carrera que abarca la prensa escrita, la televisión y los medios digitales, consolidándose como una de las jóvenes profesionales destacadas del periodismo dominicano.

"Su trayectoria y dedicación al periodismo, al liderazgo y a la preparación de una vida para servir es algo que llama mucho mi atención, y por eso quisimos entregarle una proclamación en nombre de la ciudad de Lawrence y sus residentes, exhortándola a que continúe siempre poniendo el corazón en la gente", expresó el alcalde Brian De Peña.

Perfil

Stephanie Hilario Soto es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Posee una maestría en Marketing Digital por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), una especialidad como ejecutiva de cuentas por The Atomic Garden y estudios en locución y maestría de ceremonias en la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera.

Actualmente, se desempeña como periodista en Diario Libre, donde cubre en horario vespertino la agenda del presidente Luis Abinader.

En su trayectoria profesional figura su trabajo como presentadora de noticias en Su Mundo TV y como periodista en Noticentro, Canal 13, experiencias que fortalecieron su formación en medios audiovisuales.

Además de su labor periodística, Hilario Soto ha incursionado como locutora, maestra de ceremonias, modelo, conductora y productora de su propio espacio digital, «Acceso VIP», ampliando su alcance dentro del ecosistema comunicacional.

La proclamación, promovida por el concejal Gregory del Rosario, resalta su compromiso, su preparación constante y su vocación por la comunicación, cualidades que la han posicionado como una profesional destacada del periodismo dominicano contemporáneo.