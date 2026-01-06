Defensa Civil reporta inundaciones en San Pedro de Macorís por intensas lluvias

Varios sectores de San Pedro de Macorís sufren inundaciones y comunidad Inocencia está incomunicada. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil informó que las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia San Pedro de Macorís han provocado inundaciones urbanas en varios sectores de esta demarcación.

De acuerdo con el informe, los sectores Nuevo Renacer y Villa Progreso II, ubicados detrás del cementerio de Santa Fe, presentan múltiples viviendas anegadas, con agua penetrando al interior de varias residencias, generando preocupación entre los moradores.

Sectores afectados por las lluvias

Asimismo, la institución indicó que la comunidad de Inocencia se encuentra incomunicada debido al desbordamiento de las aguas, situación que es monitoreada de manera constante por los organismos de respuesta ante emergencias.

La Defensa Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de socorro, especialmente quienes residen en zonas vulnerables a inundaciones.

