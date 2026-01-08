Muere viceministro de Trabajo Demetrio Paulino

El viceministro de Mediación del Ministerio de Trabajo, Demetrio Paulino ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este jueves el viceministro de Mediación del Ministerio de Trabajo, Demetrio Paulino, de acuerdo a lo informado por el titular de esa entidad, Eddy Olivares.

A través de sus redes sociales, Olivares lamentó el fallecimiento del funcionario, de quien destacó "su calidad humana y vocación de diálogo".

El titular de Trabajo no detalló las circunstancias de la muerte del viceministro.

El ministro resaltó, además, el compromiso de Paulino con la paz laboral y la "huella imborrable" que dejó en el Ministerio de Trabajo y el país.

En un comentario publicado en Instagram, el Ministerio de Trabajo extendió condolencias "a los familiares y amigos, lamentamos la pérdida del señor Demetrio, por siempre en nuestros corazones".

Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo, Demetrio Paulino, viceministro de Trabajo, quien con su calidad humana, vocación de diálogo y compromiso con la paz laboral ha dejado una huella imborrable en el Ministerio de Trabajo y la R.D.



¡Paz a su alma! pic.twitter.com/vz4NMCrI0k — Eddy Olivares (@EddyOlivares14) January 8, 2026

