Muere viceministro de Trabajo Demetrio Paulino

La información fue ofrecida por el ministro Eddy Olivares

    Expandir imagen
    Muere viceministro de Trabajo Demetrio Paulino
    El viceministro de Mediación del Ministerio de Trabajo, Demetrio Paulino (FUENTE EXTERNA)

    Falleció este jueves el viceministro de Mediación del Ministerio de Trabajo, Demetrio Paulino, de acuerdo a lo informado por el titular de esa entidad, Eddy Olivares

    A través de sus redes sociales, Olivares lamentó el fallecimiento del funcionario, de quien destacó "su calidad humana y vocación de diálogo". 

    El titular de Trabajo no detalló las circunstancias de la muerte del viceministro. 

    El ministro resaltó, además, el compromiso de Paulino con la paz laboral y la "huella imborrable" que dejó en el Ministerio de Trabajo y el país. 

    • En un comentario publicado en Instagram, el Ministerio de Trabajo extendió condolencias "a los familiares y amigos, lamentamos la pérdida del señor Demetrio, por siempre en nuestros corazones". 
