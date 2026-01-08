Muere viceministro de Trabajo Demetrio Paulino
La información fue ofrecida por el ministro Eddy Olivares
Falleció este jueves el viceministro de Mediación del Ministerio de Trabajo, Demetrio Paulino, de acuerdo a lo informado por el titular de esa entidad, Eddy Olivares.
A través de sus redes sociales, Olivares lamentó el fallecimiento del funcionario, de quien destacó "su calidad humana y vocación de diálogo".
El titular de Trabajo no detalló las circunstancias de la muerte del viceministro.
El ministro resaltó, además, el compromiso de Paulino con la paz laboral y la "huella imborrable" que dejó en el Ministerio de Trabajo y el país.
- En un comentario publicado en Instagram, el Ministerio de Trabajo extendió condolencias "a los familiares y amigos, lamentamos la pérdida del señor Demetrio, por siempre en nuestros corazones".