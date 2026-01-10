Pistolas de hidrogel: un entretenimiento viral que puede causar lesiones severas

Las pistolas de hidrogel han ganado popularidad en los últimos años. ( FUENTE EXTERNA )

Las pistolas de hidrogel, un juguete que ha ganado popularidad entre niños y adolescentes, están generando preocupación entre expertos en salud, agentes de seguridad y juntas de vecinos por los riesgos que representan para la integridad física de los menores y la convivencia en los espacios públicos.

La sargento Lucía Cruz Polanco, vocera de la Policía Nacional en La Vega, dijo el pasado 7 de enero que, durante la celebración por el feriado del Día de los Reyes Magos, se desarrollaron operativos preventivos ante enfrentamientos que se reportaron entre grupos de jóvenes que simulaban acciones de guerrillas utilizando estas pistolas de juguete, afectando la tranquilidad de la ciudadanía en la provincia cibaeña.

"Durante esas intervenciones fueron arrestados varios menores de edad y un mayor de edad, además de ocupar varias pistolas de juguete. La institución exhorta a la población, en especial a los jóvenes, a cesar estas malas prácticas ya que alteran el orden público", dijo Cruz en declaraciones a miembros de la prensa.

Los jóvenes detenidos fueron devueltos a sus familiares y las pistolas fueron incautadas por la Dirección Regional, "para que no se repitan esas acciones".

Temor en Cancino Adentro

De su lado, residentes del sector Cancino Adentro denunciaron preocupación y temor ante la creciente práctica entre menores de edad y adultos jóvenes que, encapuchados y portando las armas de bolitas, recorren las calles para enfrentarse entre sí como parte de lo que describen como un "nuevo entretenimiento".

De acuerdo con los comunitarios, los participantes se desplazan a alta velocidad a bordo de motocicletas y vehículos, cubiertos con capuchas y simulando operativos o persecuciones, lo que mantiene en zozobra a las familias del sector, especialmente en horas de la tarde y la noche cuando las confrontaciones son más frecuentes.

"Esta práctica representa un alto riesgo para la integridad física de los involucrados y de transeúntes, debido a la posibilidad de que los proyectiles plásticos impacten en el rostro o los ojos, pudiendo causar lesiones graves, incluyendo la pérdida de la visión", manifestaron los residentes a la prensa.

Asimismo, aseguraron que muchos de los jóvenes que participan en estas acciones pertenecen a bandas y a grupos conocidos como "naciones", lo que, según afirman, incrementa la tensión y la peligrosidad de los enfrentamientos.

Los moradores hicieron un llamado a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que intervengan de manera urgente mediante operativos de prevención, vigilancia y desarme en la zona, además de la identificación y sometimiento de los presuntos cabecillas.

En la República Dominicana no existe una regulación específica que prohíba o controle la venta y el uso de pistolas de hidrogel, lo que permite que estos dispositivos puedan ser adquiridos en tiendas online y jugueterías.

Kevin Rosario, utilizó su cuenta en Instagram para notificar que su hermano resultó afectado sin siquiera estar participando en "una guerrilla".

"Mi hermano está sanando que le dieron con una vaina de esa en un ojo sin estar involucrado y casi lo pierde (sí, aunque tengas el ojo cerrado hace mucho daño)", escribió en la red social.

"Para mí eso no es un juego, eso es vandalismo y afectan personas que no tienen nada que ver con el 'supuesto juego'", respondió una usuaria identificada como Mabel Castellanos.

¿Qué es el Orbeez Challenge?

El "Orbeez Challenge", como se conoce en inglés, es un reto nacido en la red social TikTok que invita a los jóvenes a disparar a otras personas balas o perlas de agua o gel, con estas pistolas de juguete de compresión de aire, muchas veces, mientras se conduce un vehículo. Al entrar en contacto con el agua, los orbeez o balas de hidrogel se inflan y puden crecer hasta 150 veces su tamaño. En el portal de Amazon, los precios van desde 21 hasta 40 dólares.

Confusión con un arma real

En el pasado mes de julio, la policía de Saint Louis, Missouri, en los Estados Unidos, reportó el caso de un hombre que le disparó a un joven con su arma real ante el susto de verle con la pistola de hidrogel y creer que se trataba de un arma de fuego legítima.

"En nuestro entrenamiento nos enseñan a que, si ves un arma no puedes tratarla como de juguete, debes suponer que es real porque de lo contario, así es como te matan", expresó al respecto John Videmschek, antiguo sargento que ahora se dedica a la venta de bienes raíces en Missouri.

Daños al globo ocular

En tanto, Fabián Bogado, oftalmólogo paraguayo, enfatizó que, a pesar de ser considerados como juguetes, la velocidad con las que son impulsadas las bolitas pueden causar daños severos al globo ocular.

"Puede causar desde traumatismos contusos hasta ruptura del globo ocular y, consecuentemente, perder el órgano", advirtió.

"Todo proyectil puede ser perjudicial para el ojo, es un órgano muy sensible. La córnea es la capa más superficial del ojo, es el tejido más inervado, más sensible. Entonces, cualquier arañazo ya nos molesta bastaste, imagina un proyectil de esa magnitud", dijo el especialista.

"La recomendación que yo daría a los padres de familia es que no regalen este tipo de juguetes porque es peligroso por más que muchos traen protección tipo lentes. Es mejor evitar ese tipo de problemas", concluyó.

Especialistas insisten en que, si se permite su uso, debe ser bajo supervisión adulta, con lentes protectores y lejos de otras personas o animales, y solo por mayores de edad o adolescentes responsables.

Sin embargo, muchos plantean que lo más prudente es evitar su uso hasta que se regulen y certifiquen adecuadamente según estándares de seguridad reconocidos.