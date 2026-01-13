Luis Abinader recibirá mañana el primer pasaporte electrónico del país

El presidente Luis Abinader encabezará este miércoles el acto de prueba oficial de impresión de la primera libreta del nuevo pasaporte electrónico, convirtiéndose en la primera persona en recibir este documento, según informó la Dirección General de Pasaportes (DGP).

Según la agenda presidencial, el acto está pautado para las 10:00 de la mañana en la nueva sede, ubicada en la avenida Doctor Defilló con John F. Kennedy, en Los Prados, Distrito Nacional.

El nuevo documento utilizará una libreta con cambios en su diseño y contará con una hoja de datos personales rígida que integrará un chip electrónico. En este se almacenarán los datos biométricos de los ciudadanos, como la fotografía, las huellas dactilares y la firma.

Cronograma gradual

Al día siguiente, la entidad comenzará a aceptar citas para que las personas que tienen pasaportes vencidos o que les quede una vigencia menor a seis meses puedan renovarlos con el nuevo formato.

Estas primeras citas serán recibidas a partir del 19 de febrero únicamente en la nueva sede de la DGP, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con Doctor Defilló.

Durante los meses de marzo y abril, el proceso se extenderá a la antigua sede en el Centro de los Héroes, así como a otras oficinas de la provincia Santo Domingo y la región Norte. Entre abril y mayo, el servicio llegará al Este y al Sur.

La DGP precisó que las citas se habilitarán con dos semanas de anticipación en cada oficina.

Asimismo, entre junio y diciembre, la renovación con el pasaporte electrónico estará disponible en los consulados dominicanos en el exterior para los ciudadanos que residen fuera del país.

Mientras dure esta fase inicial, la entidad continuará emitiendo la versión actual del pasaporte, por lo que ambos formatos coexistirán hasta que caduque la última libreta emitida bajo el modelo vigente.