Así funciona el centro de revisión de celulares

Un ciudadano cruza por el pequeño cubiculo del Centro de Revisión Preventiva de Celulares, ubicado en el segundo piso de Plaza Central. ( DIARIO LIBRE )

El nuevo Centro de Revisión Preventiva de Celulares, instalado en el segundo nivel de Plaza Central por la Procuraduría, Interior y Policía, Indotel y la Policía, sirve para que los ciudadanos conozcan el historial del dispositivo en cuatro bases de datos diferentes, tanto a nivel local como internacional.

El proceso consiste en que el ciudadano pasa el código IMEI (International Mobile Equipment Identity), un número único que identifica cada móvil a nivel mundial a los agentes, quienes revisan el dispositivo en la plataforma de la Policía, en la que se determina a nombre de quién está registrado y si fue reportado como robado.

En caso de que haya una denuncia de hurto, el celular no será confiscado ni la persona será detenida. Los agentes le piden el número de cédula y emiten una certificación que señala en manos de quién está ese dispositivo.

Desde mediado de diciembre, cuando se instaló el cubículo en el segundo nivel de Plaza Central, en la avenida 27 de Febrero, todavía no ha sucedido el primer caso de que un celular haya sido robado, según declaró uno de los agentes en el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/whatsapp-image-2026-01-13-at-83405-pm-d11e8759.jpeg Certificación entregada por la Policía en el Centro de Revisión Preventiva de Celulares. (DIARIO LIBRE)

Otra base de datos en la que se realiza la validación es la del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), donde se verifica si, a nivel internacional, el dispositivo ha sido incluido en la blacklist (lista negra) por las empresas telefónicas o registrado en el sistema global de consulta GSMA Device Check.

Ayer martes, un ciudadano fue a validar un celular y, como estaba en blacklist en los Estados Unidos, no hizo la transacción con el vendedor, narró el uniformado. Si el celular tiene ese estatus tampoco se confisca, señala.

La advertencia

En el documento, la Policía aclara que la certificación no constituye un documento oficial de identidad y solo se limita a la búsqueda en el sistema.

Tampoco que no asume responsabilidad alguna por transacciones y deja saber si existe una denuncia previa sobre este dispositivo que no esté asociada al IMEI, debido a que muchos ciudadanos denuncian sin conocer este número.

Cada día, entre las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, alrededor de 13 y 15 ciudadanos acuden a verificar antes de hacer las transacciones.

Dentro de los asistentes, hay ejecutivos de las decenas de tiendas de celulares que operan en Plaza Central , quienes piden validar antes de recibir los celulares usados de los clientes.

También recomienda documentar a la otra parte involucrada en la transacción solicitando copia de cédula, número contacto y una fotografía del vendedor o propietario y firmas de ambas partes, lo que ayudará a futuras localizaciones de las partes en caso de existir denuncias al respecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/whatsapp-image-2026-01-13-at-82315-pm-1-076c2a5e.jpeg En los alrededores del centro operan decenas de tiendas de celulares. (DIARIO LIBRE)

Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional registró 5,080 reportes de robos de celulares. El Ministerio de Interior y Policía informó en un comunicado que los cubículos serán instalados en otros puntos del país.

El cubículo es una iniciativa conjunta del Indotel, Interior y Policía, la Procuraduría y la Policía Nacional, será instalados en otros puntos del país.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó que este proyecto será ampliado progresivamente a otros puntos del país.