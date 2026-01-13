Gobierno abre centro para que ciudadanos verifiquen si un celular es robado

El centro de revisión de celulares está en el segundo nivel de Plaza Central, ubicada entre avenida 27 de Febrero con Winston Churchill. ( SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE )

El Gobierno, a través de varias instituciones, instaló en Plaza Central un Centro de Revisión Preventiva de Celulares, a fin de orientar a los usuarios que desean conocer el historial de los dispositivos antes de comprarlos.

El cubículo funciona desde diciembre en el segundo piso del centro, ubicado en la avenida 27 de Febrero en el Distrito Nacional, y es ejecutado entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional.

El servicio es gratuito y está disponible desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Uno de los agentes de la Policía que estaba en el lugar informó a Diario Libre que, cuando un ciudadano lleva un celular, ellos lo verifican en la base de datos de la institución, donde comprueban si no es robado.

Indicó, además, que también constatan si el celular fue importado desde los Estados Unidos.

El centro de verificación está rodeado de negocios dedicados a la venta y reparación de celulares y computadoras.

El Ministerio de Interior y Policía indicó que la finalidad es evitar bloqueos, estafas y malos ratos, debido a que muchas personas aprovechan ofertas de celulares en el mercado informal.

Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional registró 5,080 reportes de robos de celulares.

Proyectos

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer en la rueda de prensa tras la reunión de seguridad ciudadana, que el centro será replicado en otros puntos del país.

Además dijo que este año el Gobierno reforzará las políticas públicas de prevención y control, ampliará el uso de tecnología y se enfocará en fortalecer la participación ciudadana.

También destacó una reducción en la tasa de homicidios, que se ubicó en 8.15 por cada 100 mil habitantes al finalizar diciembre.

En un comunicado de prensa, Raful subrayó además el fortalecimiento del orden público y la prevención, mediante acciones contra la contaminación sónica y la implementación del nuevo modelo de patrullaje preventivo.

Indicó que otro eje fundamental será la lucha contra la violencia de género. Informó que en 2025 se ejecutó el 85 % de las órdenes de arresto, y que, mediante la estrategia Puntos Vida, se amplían las opciones de protección para mujeres en situación de riesgo, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer.