Las muertes y los heridos por accidentes de tránsito se redujeron en el año 2025

Imagen de archivo de un accidente de tránsito. Todavía el país se encuentra entre los que lideran las muertes por siniestros. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana se redujeron en 2025 a 1,994 personas, la cifra más baja de los últimos años, una caída del 32.9 % respecto al año anterior, cuando se reportaron 2,971 fallecidos, de acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Mientras que las personas que sufrieron lesiones bajaron de 136,828 en 2024 a 104,666 en 2025, para un descenso de 36.2 %.

La reducción también se evidencia al comparar 2025 con 2023 (3,124 fallecidos) y 2022 (2,918), años en los que las víctimas mortales superaron ampliamente las dos mil.

La tendencia a la baja se observa igualmente frente a 2021, cuando se registraron 2,967 muertes, lo que supone una reducción del 32.8 %, así como respecto a 2020, con 2,707 fallecimientos, para una caída del 26.3 %.

En cuanto a la distribución geográfica, los datos del Observatorio del Intrant indican que entre 2018 y 2025 las provincias con mayor incidencia de muertes por siniestros viales han sido de forma recurrente el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, La Vega, Santiago y Puerto Plata.

Mientras que entre 2016 y 2017 se sumaban también Duarte y San Pedro de Macorís como zonas de alto riesgo.

Todavía falta por hacer

A pesar de la significativa reducción, la Organización Mundial de la Salud sitúa a la República Dominicana entre las naciones con mayor tasa de mortalidad vial, con 67.23 fallecidos por cada 100,000 habitantes.

Y todavía el país presenta graves problemas de regulación. Para marzo de 2025 había 3,587,028 motocicletas registradas, pero solo 10,827 personas poseían licencia para conducir ese tipo de vehículo. Eso significa que apenas el 0.3 % de los motociclistas cuenta con permiso de conducir.

Falta de educación vial

La falta de educación vial queda al desnudo en las estadísticas. En 2024, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) multó a 573,078 motociclistas por no usar casco.

El presidente Luis Abinader ha señalado que el 85 % de las muertes de motoristas ocurre porque no llevan casco y que alrededor del 69 % de los accidentes de tránsito involucra a motociclistas imprudentes.

Obtener una licencia de conducir particular tampoco garantiza una buena formación. El programa oficial de formación se reduce a una prueba de un día y a una charla de media hora. Muchos aspirantes aprenden a conducir con familiares o amigos.

Las multas que pocos pagan Las fallas en el sistema de control de los conductores se evidencian en la imposición de sanciones que nadie paga. Más del 70 % de las multas por infracciones de tránsito queda sin cobrar. La Procuraduría ha reconocido que solo se cobra el 35 % de las contravenciones, que hay personas con más de 300 multas sin pagar y que se necesitan cambios legales para convertir esas sanciones en créditos del Estado. El Ministerio Público ha denunciado la "cultura de impunidad" en materia de multas de tránsito y ha alertado sobre la necesidad de reformar la ley para que las contravenciones no prescriban. Sin sanciones efectivas, los conductores reinciden.