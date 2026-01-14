Pasaporte electrónico sube RD$1,050 frente al anterior de 10 años y cuadruplica costo del básico

República Dominicana da el salto tecnológico, llega el pasaporte electrónico para fortalecer la seguridad y la credibilidad. ( FUENTE EXTERNA )

La implementación del nuevo pasaporte electrónico en la República Dominicana no solo introduce un cambio tecnológico, sino también un aumento significativo en el costo del documento para los ciudadanos.

El nuevo pasaporte biométrico tendrá un precio de 6,700 pesos por 10 años de vigencia, lo que representa un incremento de 1,050 pesos respecto al pasaporte VIP de 10 años que se expedía hasta ahora, cuyo costo era de 5,650 pesos.

La diferencia también es más marcada cuando se compara con el pasaporte normal, que tenía un valor de 1,650 pesos, o con el pasaporte VIP estándar, que costaba 2,650 pesos. En esos casos, el nuevo documento cuesta entre dos y cuatro veces más que las modalidades vigentes hasta ayer.

La Dirección General de Pasaportes inició esta semana el proceso de transición hacia el nuevo documento electrónico, que coexistirá temporalmente con el pasaporte mecánico mientras estos se encuentren vigentes.

Citas para el nuevo pasaporte

El cronograma oficial establece que las citas comenzarán a habilitarse a partir del 15 de enero y que la captura de datos biométricos iniciará el 19 de febrero, de forma escalonada, comenzando por los pasaportes vencidos, próximos a vencer y las solicitudes de primera vez.

El aumento de precio coincide con la ampliación de la vigencia del documento a 10 años para adultos y 5 años para menores, así como con la incorporación de más de 130 medidas de seguridad, un chip biométrico integrado y la conexión al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que permite la verificación automática de autenticidad en controles migratorios internacionales.

