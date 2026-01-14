×
Lo que tienes que saber sobre el nuevo pasaporte electrónico

El nuevo pasaporte electrónico cuesta RD$6,700 y tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores

    Expandir imagen
    Lo que tienes que saber sobre el nuevo pasaporte electrónico
    La Dirección General de Pasaportes inició la implementación del nuevo pasaporte electrónico durante un acto celebrado en su nueva sede central. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

    ¿Qué es exactamente el nuevo pasaporte?

    Es un pasaporte biométrico, con un chip electrónico integrado que almacena información del titular (datos personales y biométricos) y que permite su verificación automática en sistemas migratorios modernos.

    Está alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes, lo que permite a otros países confirmar en segundos si el documento es auténtico.

    En términos prácticos: menos inspección manual, más validación digital y menos margen para falsificación.

    ¿Cuándo comienza a aplicarse?

    El proceso tiene tres momentos clave:

    • 15 de enero: se abre el sistema de citas, según la fecha de vencimiento del pasaporte actual.
    • 19 de febrero: comienza la captura de datos biométricos para los nuevos documentos.
    • Marzo–abril: expansión gradual del servicio fuera de Santo Domingo hacia la región Norte y la región Este.

    No es un cambio inmediato ni obligatorio para todos al mismo tiempo. Se priorizan:

    • Pasaportes vencidos o por vencer en los próximos seis meses.
    • Solicitudes de primera vez.
    ¿Cuánto cuesta y qué cambia en el precio?

    El nuevo pasaporte electrónico cuesta RD$6,700 y tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores. 

    Eso implica un aumento de RD$1,050 respecto a la tarifa anterior de VIP  a 10 años; pero un incremento de 5,050 pesos sobre el valor normal y de 4,100 sobre la tarifa VIP.

    El alza no está vinculada solo al documento físico, sino a la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad internacional y los nuevos servicios asociados.

    ¿Coexistirán ambos pasaportes?

    Sí. Durante un período indefinido:

    1. El pasaporte mecánico seguirá siendo válido hasta su vencimiento.
    2. El pasaporte electrónico se irá imponiendo progresivamente.
    3. No hay obligación de cambiarlo de inmediato si el pasaporte actual aún está vigente.
    Expandir imagen
    Infografía
    El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, reciben las primeras libretas del pasaporte electrónico. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

    ¿Qué nuevos servicios incluye?

    Hay dos cambios relevantes:

    Repatriación en caso de fallecimiento en el exterior:

    • Cobertura de hasta US$9,000 para el traslado del cuerpo al país.

    Servicio opcional de courier:

    • Para recibir el pasaporte sin ir físicamente a la sede central.
    • Estos servicios no existían integrados al documento anterior.

    ¿Qué implica para la diáspora y los viajes?

    Para los dominicanos que viajan o residen fuera:

    • Mayor reconocimiento internacional del documento.
    • Menos riesgo de cuestionamientos en controles migratorios.
    • Verificación automática de autenticidad en aeropuertos compatibles.

    Para los consulados y embajadas, implica capacitación y adaptación de sistemas, que forma parte de la primera fase del plan.

    ¿Qué cambia en términos de seguridad?

    El nuevo pasaporte incorpora más de 130 medidas de seguridad, entre ellas:

    1. Tintas invisibles
    2. Microtextos
    3. Imágenes ópticamente variables
    4. Chip con datos biométricos

    Esto no solo dificulta la falsificación, sino que permite detectar documentos alterados de forma automática en controles fronterizos.

