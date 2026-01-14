Lo que tienes que saber sobre el nuevo pasaporte electrónico

La Dirección General de Pasaportes inició la implementación del nuevo pasaporte electrónico durante un acto celebrado en su nueva sede central. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

¿Qué es exactamente el nuevo pasaporte?

Es un pasaporte biométrico, con un chip electrónico integrado que almacena información del titular (datos personales y biométricos) y que permite su verificación automática en sistemas migratorios modernos.

Está alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes, lo que permite a otros países confirmar en segundos si el documento es auténtico.

En términos prácticos: menos inspección manual, más validación digital y menos margen para falsificación.

¿Cuándo comienza a aplicarse?

El proceso tiene tres momentos clave:

15 de enero: se abre el sistema de citas , según la fecha de vencimiento del pasaporte actual.

, según la del pasaporte actual. 19 de febrero : comienza la captura de datos biométricos para los nuevos documentos .

: comienza la para los . Marzo–abril: expansión gradual del servicio fuera de Santo Domingo hacia la región Norte y la región Este.

No es un cambio inmediato ni obligatorio para todos al mismo tiempo. Se priorizan:

Pasaportes vencidos o por vencer en los próximos seis meses.

Solicitudes de primera vez.

¿Cuánto cuesta y qué cambia en el precio?

El nuevo pasaporte electrónico cuesta RD$6,700 y tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores.

Eso implica un aumento de RD$1,050 respecto a la tarifa anterior de VIP a 10 años; pero un incremento de 5,050 pesos sobre el valor normal y de 4,100 sobre la tarifa VIP.

El alza no está vinculada solo al documento físico, sino a la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad internacional y los nuevos servicios asociados.

¿Coexistirán ambos pasaportes?

Sí. Durante un período indefinido:

El pasaporte mecánico seguirá siendo válido hasta su vencimiento. El pasaporte electrónico se irá imponiendo progresivamente. No hay obligación de cambiarlo de inmediato si el pasaporte actual aún está vigente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/whatsapp-image-2026-01-14-at-33917-pm-2b2b2169.jpeg El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, reciben las primeras libretas del pasaporte electrónico. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

¿Qué nuevos servicios incluye?

Hay dos cambios relevantes:

Repatriación en caso de fallecimiento en el exterior:

Cobertura de hasta US$9,000 para el traslado del cuerpo al país.

Servicio opcional de courier:

Para recibir el pasaporte sin ir físicamente a la sede central .

. Estos servicios no existían integrados al documento anterior.

¿Qué implica para la diáspora y los viajes?

Para los dominicanos que viajan o residen fuera:

Mayor reconocimiento internacional del documento.

del documento. Menos riesgo de cuestionamientos en controles migratorios .

. Verificación automática de autenticidad en aeropuertos compatibles.

Para los consulados y embajadas, implica capacitación y adaptación de sistemas, que forma parte de la primera fase del plan.

¿Qué cambia en términos de seguridad?

El nuevo pasaporte incorpora más de 130 medidas de seguridad, entre ellas:

Tintas invisibles Microtextos Imágenes ópticamente variables Chip con datos biométricos

Esto no solo dificulta la falsificación, sino que permite detectar documentos alterados de forma automática en controles fronterizos.