La República Dominicana expresa sus condolencias a España por el accidente ferroviario

En esta imagen fija de un video grabado y difundido el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil de España, se observa a equipos de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad de Iryo descarriló y fue impactado por otro tren, mientras continúan las labores de rescate en Adamuz. ( EFE )

El Gobierno de la República Dominicana expresó este lunes "sus más sentidas condolencias al Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba", al sur del país, en el que fallecieron al menos 40 personas y resultaron heridas más 150 personas.

Acciones y condolencias del Gobierno dominicano

"El Gobierno dominicano expresa sus más sentidas condolencias al Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, y manifiesta su solidaridad con el pueblo español y los familiares de las víctimas", indicó la Cancillería dominicana en la red social X.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

Detalles y consecuencias del accidente ferroviario en Córdoba

Del total de heridos, 41 se encuentran hospitalizados actualmente, de ellos, 12 en unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces (sur).

Las autoridades españolas se afanan en investigar las causas del accidente entre dos trenes en la provincia de Córdoba (sur de España) ocurrido a última hora del domingo, que califican como raro.

Uno de los fallecidos, indica la prensa de España, era maquinista de uno de los trenes que colisionaron. Mientras siguen las labores de búsqueda, se ha advertido que la cifra que puede aumentar cuando se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud.

