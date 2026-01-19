Ramón Alburquerque retorna a República Dominicana tras tratamiento médico en EE. UU.

El expresidente del Senado Ramón Alburquerque fue sometido a inmunoterapia y radioterapia por su condición de salud ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente del Senado y dirigente político Ramón Alburquerque arribó este lunes a suelo dominicano tras recibir tratamiento por cáncer de hígado en Estados Unidos.

La información fue ofrecida por la cónsul general de la República Dominicana en París, Mónica Alburquerque Mora, hija del ingeniero químico, a través de sus redes sociales.

"Ya estamos en nuestra hermosa isla, en manos de Dios, para seguir cuidando la salud de mi padre, Ramón Alburquerque, y en manos de los médicos profesionales de Cedimat. Gracias, Dios", indicó Alburquerque Mora en su cuenta de la red social X.

Estabilización

Más temprano, el asistente personal del político, Omar Wright, indicó que Alburquerque iría directamente al centro clínico para estabilizarse.

"Ustedes saben que, por el cuadro clínico que presenta el ingeniero, es necesario ingresarlo a una clínica", explicó el vocero del expresidente del Senado durante una rueda de prensa en la que desmintió el fallecimiento del exfuncionario.

En ese contexto, informó que Alburquerque se dirigirá a su residencia luego de permanecer dos meses fuera del país, donde recibió tratamiento por su condición de salud.

Asimismo, negó categóricamente las informaciones que indican que su regreso se debe a que habría sido desahuciado por los médicos.

En relación con el tratamiento recibido en Estados Unidos, se informó que el dirigente político, de 76 años, fue sometido a inmunoterapia combinada con radioterapia.

