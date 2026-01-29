Policía desmantela banda que asaltaba a mano armada en SDE

La Policía Nacional informó este jueves el desmantelamiento de una banda delictiva dedicada a cometer asaltos a mano armada, extorsión y otros ilícitos en el sector Los Frailes, municipio Santo Domingo Este.

A través de un operativo fueron arrestados Cristhian Rafael Lara Romero, alias El Don; Miguel Ángel Sosa Cabrera, alias La Greña o Chino; Ismael María Burgos, alias La Para; Ángel Junior Jiménez, alias Moreno; y Manauri Manuel Ventura Peguero, alias El Flaco, señalado como el presunto cabecilla del grupo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-29-at-95600-pm-1-31fa83fe.jpeg Perfiles de los integrantes de la supuesta banda delictiva apresada, y de un integrante prófugo (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con las autoridades, Lara Romero se desempeñaba como taxista y habría sido quien transportó a los asaltantes el día en que se cometieron varios de los hechos investigados.

En una nota de prensa, la institución del orden indicó que entre los casos atribuidos a la banda figura un asalto ocurrido el 24 de noviembre de 2025, cuando un ciudadano fue interceptado por dos hombres encapuchados y armados en el parqueo de su residencia, en Los Frailes.

Asimismo, reveló que la víctima fue agredida físicamente y despojada de prendas, relojes, una pistola con documentación legal, documentos personales, llaves inteligentes de vehículos y 300,000 pesos en efectivo.

El informe policial indica que los agresores intentaron penetrar en la vivienda y realizaron un disparo sin causar heridas, antes de huir del lugar.

Como parte de las investigaciones, agentes levantaron imágenes de cámaras de seguridad en residencias y comercios de la zona, con apoyo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que permitió identificar el vehículo utilizado y vincular a los detenidos con otros asaltos de características similares.

Durante el proceso, la víctima entregó voluntariamente un casquillo calibre 9 milímetros, enviado a la Policía Científica para fines de análisis.

Otro allanamiento

Además, mediante un allanamiento en una joyería en el mismo municipio, fueron recuperados dos relojes Rolex con diamantes, entregados de manera voluntaria por el propietario del establecimiento, quien indicó haberlos adquirido a uno de los imputados. Las prendas fueron reconocidas por la víctima como parte de lo sustraído.

La Policía indicó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para dar con otros posibles implicados y recuperar los bienes.