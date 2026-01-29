Familia pone en duda versión policial sobre la muerte de su pariente en cuartel de Gurabo

Dudas sobre la muerte de un hombre en el cuartel Gurabo: familia cuestiona versión oficial de la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Alejandro Arsenio Inoa, de 47 años, ocurrida en la madrugada de este jueves mientras se encontraba bajo custodia en el cuartel policial de Gurabo, en la provincia Santiago, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes ponen en duda la versión ofrecida por la Policía Nacional sobre las causas del fallecimiento.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades a la familia, Inoa murió a causa de un infarto. Sin embargo, los parientes expresaron inconformidad con esa explicación y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias en la que se produjo su muerte.

Al conversar con Diario Libre, la hermana del fallecido, Yenny Altagracia Inoa, relató que la familia fue notificada alrededor de las 3:00 de la madrugada de hoy, cuando agentes policiales acudieron a la residencia familiar para informar del deceso y buscar al padre del hombre. Posteriormente, al presentarse en el destacamento, se les comunicó que Alejandro había fallecido mientras estaba detenido.

Incongruencias en la versión oficial

Según la versión que recibieron, el hombre se habría sentido mal y fue trasladado a un hospital del municipio de Tamboril, donde presuntamente no fue atendido, por lo que fue llevado nuevamente al cuartel policial, lugar donde finalmente murió. Para los familiares, esta secuencia de hechos resulta contradictoria y poco clara.

Inoa puso en duda que la causa del fallecimiento, al asegurar que Alejandro Arsenio Inoa no padecía problemas de salud y que, al ver el cuerpo, algunos familiares notaron golpes visibles en distintas partes, como las rodillas y el costado, lo que consideran incompatible con una muerte por infarto.

Llamado a la investigación

Finalmente, la pariente reiteró llamado a las autoridades para que se realice una investigación exhaustiva que permita aclarar cómo y en qué condiciones falleció el hombre mientras se encontraba bajo custodia policial.