Sube a RD$800 el costo del certificado de buena conducta

Sede de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que actualizó el costo del certificado de buena conducta o antecedentes penales. ( FUENTE EXTERNA )

El costo para obtener la Certificación de No Antecedentes Penales, también conocida como certificado de buena conducta, registró un incremento de 200 pesos, conforme a la actualización de tarifas publicada en el portal web de la Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de ahora, los ciudadanos deberán pagar 800 pesos para obtener este documento.

El certificado de buena conducta es un documento oficial cuya finalidad es demostrar que la persona solicitante no posee antecedentes judiciales. Suele ser requerido para fines laborales, académicos, migratorios y otros trámites administrativos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la certificación puede solicitarse de manera presencial en cualquiera de los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) o a través de los servicios en línea disponibles en su portal oficial www.pgr.gob.do.

¿Qué se necesita para obtener la certificación?

En su portal web, la PGR señala que, para realizar la solicitud, los requisitos incluyen una copia del documento de identificación y el comprobante del pago de la tasa de servicio de servicio denominada Certificación de Buena Conducta por un valor de 800 pesos, el cual puede efectuarse en el Banco de Reservas o mediante la opción Servicios/Pagos en línea del portal web de la institución.

En caso de que el ciudadano haya realizado cambios en su nombre o apellido, deberá presentar una copia del documento de identificación donde conste dicho cambio o, en su defecto, una certificación emitida por una institución oficial, como la Junta Central Electoral, en el caso de ciudadanos dominicanos, en la que se haga constar la modificación.

La PGR también señala que no se emite certificación de buena conducta a menores de edad y que los ciudadanos extranjeros que no posean cédula dominicana deben realizar la solicitud de forma presencial en los Centros de Atención al Ciudadano.

Asimismo, si el sistema presenta errores en los datos del solicitante o refleja un antecedente penal desconocido, el ciudadano debe acudir al CAC más cercano o utilizar los canales de soporte en línea para recibir asistencia.

La Procuraduría también establece las siguientes disposiciones:

