Policía Nacional apresa a dos personas por tráfico de 12 extranjeros indocumentados en Barahona

La Policía Nacional apresaron en flagrante delito a dos personas implicadas en el tráfico de extranjeros indocumentados en la región Enriquillo. ( FUENTE EXTERNA )

Como resultado de las directrices superiores y del fortalecimiento de los operativos preventivos, miembros de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a dos personas implicadas en el tráfico de extranjeros indocumentados en la región Enriquillo.

Los detenidos, identificados como Wáscar de Jesús y Wardy Ferreras, se desplazaban a bordo de una yipeta Mitsubishi Montero, color blanco, la cual fue interceptada durante un operativo policial realizado en el tramo carretero Cabral–Peñón.

Al momento de la intervención, los agentes ocuparon a 12 ciudadanos haitianos que no portaban documentación legal que acreditara su estatus migratorio en el país, así como la suma de RD$64,600 en efectivo.

Vinculación a otro caso

Las autoridades informaron, además, que los detenidos eran requeridos mediante orden judicial por su vinculación a un caso de sustracción.

Los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que los extranjeros indocumentados serán trasladados bajo custodia a la Dirección General de Migración, donde se les aplicarán los procedimientos establecidos por la ley.