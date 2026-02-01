El Ejército detiene camioneta con 26 haitianos indocumentados en Constanza

Los haitianos indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza Patria. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvo una camioneta que transportaba a 26 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el tramo Guayabal–Constanza, en la provincia La Vega, informó este domingo la entidad.

La intervención se produjo, según dijo en una nota de prensa, tras una alerta recibida por miembros del 6.º Batallón de Cazadores, que indicaba que un grupo de extranjeros se desplazaba a pie con la intención de abordar un vehículo. "Ante la información, fue instalado un retén militar en el sector Colonia Japonesa", indicó.

En el lugar fue interceptado un vehículo Toyota Pick Up, doble cabina, color gris, conducido por el dominicano José Abelardo Bautista Rodríguez, quien fue detenido.

Durante la inspección se comprobó que el vehículo transportaba a 26 nacionales haitianos, entre ellos 24 hombres y dos mujeres, todos sin documentación migratoria regular.

Indicó que los extranjeros fueron trasladados a la Fortaleza Patria, donde permanecen bajo custodia para su depuración y posterior repatriación por la Dirección General de Migración (DGM), mientras que el conductor será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.