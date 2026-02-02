Los venezolanos en RD ven como un alivio la reactivación de vuelos hacia su país

Representantes de la comunidad venezolana en la República Dominicana calificaron como positiva la decisión de los gobiernos de Venezuela y República Dominicana de reactivar los servicios consulares y restablecer la conexión aérea bilateral, medida anunciada el domingo mediante un comunicado conjunto de ambas cancillerías.

El presidente de la Cámara Dominico-Venezolana de Comercio, Luis Enrique Meneses, y la coordinadora general de la diáspora venezolana en RD, Yuraima Amaya, consideraron que el restablecimiento de los vuelos y de las relaciones consulares representa un alivio significativo para la diáspora venezolana que reside en territorio dominicano, especialmente para quienes se vieron afectados por la suspensión de estos servicios desde el 2024.

Meneses explicó que la interrupción de los vuelos directos obligó a muchos venezolanos a trasladarse a su país de origen a través de rutas alternas como Curazao, Bogotá o Panamá, lo que incrementó "de manera considerable" el tiempo de viaje y los costos.

"Un vuelo Caracas–Santo Domingo es de una hora y 20 minutos, pero con las escalas pasaba a ser de dos o tres horas y duplicaba mucho los costos", señaló.

Indicó que la suspensión de la conectividad aérea y consular impactó directamente a personas con pasaportes vencidos y a padres venezolanos con hijos nacidos en la República Dominicana, quienes no podían completar trámites esenciales sin viajar a Venezuela.

En ese sentido, afirmó que la reactivación de los servicios consulares permitirá normalizar procesos como la emisión y renovación de documentos a través de la vía consular.

Desde un enfoque empresarial, Meneses expresó satisfacción por el posible retorno de las operaciones de aerolíneas que cubrían la ruta Santo Domingo–Caracas, como Laser y Venezolana, que suspendieron sus vuelos tras las medidas adoptadas en 2024.

Al referirse a las relaciones económicas bilaterales, Meneses indicó que, en los últimos 16 años, no ha existido una relación comercial significativa entre ambos países por la situación sociopolítica y económica venezolana.

Según explicó, la Cámara tiene registradas alrededor de 60 empresas de capital venezolano en el país, las cuales generan cerca de 1,800 empleos directos, ocupados en su mayoría por ciudadanos dominicanos.

En ese orden, aclaró que cualquier avance en las relaciones económicas entre República Dominicana y Venezuela se daría de forma gradual y que, hasta el momento, los cambios recientes no han tenido un impacto directo.

A la espera de procesos

Por su parte, la coordinadora general de la diáspora venezolana en la República Dominicana, Yuraima Amaya, informó que el anuncio ya fue publicado por la Cancillería dominicana y que la comunidad se mantiene a la espera de que se establezca el procedimiento correspondiente por parte de las autoridades.

Amaya señaló que la reapertura consular permitirá solventar inconvenientes relacionados con padres venezolanos con hijos nacidos en la República Dominicana, así como la actualización de documentos que puede emitir la oficina consular en representación de la Cancillería venezolana en el país.

"Estamos a la espera del desarrollo del proceso", afirmó Amaya de forma escueta.

El acuerdo

El comunicado conjunto de las cancillerías de Venezuela y República Dominicana establece que en los próximos días volverán a operar los consulados en Caracas y Santo Domingo, además de instruir a las autoridades aeronáuticas a reactivar la conexión aérea comercial, suspendida tras el distanciamiento diplomático ocurrido en 2024. Ya la Junta de Aviación Civil (JAC) autorizó, mediante resolución, la reactivación de los vuelos entre las dos naciones.