Arrestan a hombre acusado de recibir RD$321 mil producto de estafa electrónica

Luis Alberto Sepúlveda del Rosario tras ser arrestado por la Policía Cibernética, acusado de recibir RD$321,000 producto de una presunta estafa electrónica. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área de Policía Cibernética, arrestó a un hombre acusado de recibir una transferencia electrónica ilícita por un monto de 321 mil pesos, presuntamente producto de una estafa cometida en perjuicio de una entidad bancaria.

Se trata de Luis Alberto Sepúlveda del Rosario, quien fue arrestado mediante orden judicial en la avenida Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Este.

Te puede interesar Víctimas de estafa inmobiliaria reclaman agilizar extradición de imputadas

Transferencia realizada en 2021

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, una investigación determinó que Sepúlveda del Rosario figura como beneficiario de una transferencia irregular realizada el 3 de diciembre de 2021 a una cuenta bancaria a su nombre.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), para los fines legales correspondientes.