La Policía mató a 19 personas en el mes de enero

Velatorio de Smerlin Solano Frías, quien murió alcanzado por un disparo de un agente policial durante una manifestación comunitaria en Hatillo, San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Enero cerró con 19 personas muertas en incidentes vinculados a manos de agentes la Policía Nacional y del Ejército, cuatro casos menos respecto al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 23 fallecidos, incluidas tres mujeres.

Según el reporte de Criminalidad de la Policía Nacional el mes pasado se registraron 110 homicidios en todo el país, de los cuales 17,3 % fueron cometidos por oficiales del orden.

En comparación, en enero del año pasado hubo 106 asesinatos, con un 21,7 % vinculados a policías.

Los datos muestran que, aunque el total de homicidios aumentó ligeramente, entre ellos 50 por conflictos sociales, 33 por delincuencia y 8 en investigación los casos atribuibles a la acción de los uniformados disminuyeron en relación con el 2025.

Persiste el temor

Pese a la reducción, los fallecimientos documentados a principios de este año mantienen encendida la preocupación social sobre el uso de la fuerza letal, y la rendición de cuentas en estos sucesos.

Entre ellos, Smerlin Solano Frías, de 24 años, murió tras recibir un disparo de un agente policial durante una manifestación comunitaria en Hatillo, San Cristóbal, donde residentes reclamaban la construcción de un elevado en la autopista 6 de Noviembre, una vía con alto índice de accidentes.

De acuerdo con testigos, el joven no participaba en la protesta, sino que regresaba de su jornada laboral cuando fue alcanzado por el disparo, y falleció la madrugada del 14 de enero en el hospital Juan Pablo Pina, dejando a su familia sumergida en el dolor.

A la lista de muertes se suma el feminicidio de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, cometido según el Ministerio Público por el teniente coronel del Ejército Samuel Elías Céspedes Valdez, quien mantenía una relación sentimental con la víctima y arremetió contra ella durante una discusión entre ambos.

El militar fue arrestado en flagrante delito y entregó voluntariamente el arma utilizada, que quedó bajo custodia de las autoridades.

Operativos letales y enfrentamientos

Los hechos ocurridos en las intervenciones policiales, entre ellos los intercambios de disparos, revelan escenarios diversos, con un mismo patrón cargado de desenlaces fatales, versiones oficiales que contrastan con testimonios civiles y una limitada información pública sobre los procesos investigativos posteriores.

Entre los fallecidos también figura Robert Alexander Escaño, de 19 años, quien murió tras recibir múltiples disparos en un incidente ocurrido en el distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este, en el que está señalado un agente de la Policía Nacional tras sostener una discusión.

Otro de los casos corresponde a Víctor del Rosario ("Luis Miguel"), abatido el 3 de enero cuando, según la Policía, reaccionó de manera violenta al ser localizado para arresto por múltiples órdenes judiciales. Durante el enfrentamiento un agente resultó herido.

Del Rosario falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Nuestra Señora de La Altagracia.

En la escena se ocupó una pistola Browning calibre 9 milímetros, con denuncia por pérdida desde 2023.

El fallecido era investigado por varios despojos a mano armada en la provincia La Altagracia.

Un caso similar es el de Payano Paredes, quien, de acuerdo con la versión oficial, enfrentó a tiros a los agentes que intentaban arrestarlo en cumplimiento de la orden judicial.

El hombre resultó herido y falleció posteriormente en el mismo centro hospitalario, a causa de un shock hemorrágico.

En el lugar se ocupó un revólver calibre .38.

Muertes sin identificar y zonas grises

Los reportes de prensa incluyen además a una persona no identificada, señalada como fallecida tras un supuesto intento de asalto en la autopista Joaquín Balaguer, en Santiago, próximo a la Zona Franca Pizano.

Según la Policía, el individuo enfrentó a tiros a una patrulla que sorprendió a los asaltantes en flagrante delito.

El agresor resultó herido y murió posteriormente. En la escena se ocuparon un arma de fuego, un celular y una motocicleta.

La ausencia de datos personales y de información independiente mantiene el caso en una zona gris.