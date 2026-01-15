Un joven identificado como Smerlin Solano Frías, de 24 años, perdió la vida luego de resultar herido de bala por un agente policial durante una manifestación ocurrida el martes 13 de enero en la comunidad de Hatillo, en la provincia San Cristóbal, donde residentes reclamaban la construcción de un elevado en la autopista 6 de Noviembre, escenario de frecuentes accidentes de tránsito.

De acuerdo con versiones de testigos, el joven, quien falleció la madrugada del miércoles 14 de enero, no participaba en la protesta, sino que regresaba de su jornada laboral cuando se produjo el incidente.

La manifestación se originó tras el descontento de los comunitarios por el cierre del paso en el cruce improvisado que tenían en esa autopista, acción que, según denunciaron, temen retrasaría la construcción del elevado que desde hace años reclaman los comunitarios del sector La Cruz.

Franchesca Vicente, residente de la zona y testigo del hecho, relató que durante la protesta algunos jóvenes comenzaron a quemar gomas y lanzar piedras y botellas, momento en el que agentes policiales intervinieron.

Aseguró que, pese a la situación, no había razón para el uso de munición real contra los manifestantes. "Yo supongo que no había por qué tirar tiros, porque en ninguna huelga se permite tirar tiros de verdad, sino tiros de goma", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/947219d8-7085-40ce-89b2-fe8c1621667f-5a483882.jpg Un agente de la Digesett permanecen en el cruce de Hatillo, en la autopista 6 de Noviembre. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Salía de trabajar

Según el testimonio de Franchesca, el joven fue alcanzado por un disparo cuando estaba en el patio de una casa frente a la estación de combustible donde ocurrían los hechos.

Aseguran que, como el joven trabajaba en un taller artesanal cercano, había concluido sus labores y, mientras estaba en el patio de la referida casa, fue alcanzado por un disparo en la cara, cayendo gravemente herido al pavimento.

Manifestaron que, debido a que continuaban los disparos y el lanzamiento de bombas lacrimógenas, nadie pudo auxiliarlo de inmediato.

"Duró mucho tiempo tirado porque aún seguían disparando, nadie se quería meter", narró la joven.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/d523bca4-6472-4a5f-9d40-297de566ef54-cfb5c6f3.jpg Una bomba lacrimógena permanece en el piso, tras ser lanzada por agentes policiales durante la manifestación. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Luego de que cesó el altercado, el herido fue trasladado en una motocicleta al hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, donde falleció en horas de la madrugada del miércoles.

Otros vecinos y testigos describieron a la víctima como un joven tranquilo, trabajador y querido por la comunidad. El joven residía cerca del lugar de los hechos. La víctima dejó en la orfandad a un niño de poco más de un año.

Exigen justicia

Los comunitarios reiteraron su apoyo a la construcción del elevado en la autopista 6 de Noviembre, recordando que en ese cruce han perdido la vida numerosas personas a causa de accidentes, y advirtieron que la muerte del joven representa una pérdida irreparable para el sector.

Mientras tanto, la comunidad permanece consternada, a la espera de que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades en el caso, por lo que solicitaron que los culpables sean procesados.

Los comunitarios esperan seguir manifestándose tanto por la construcción del elevado como por la pérdida del joven, e incluso escribieron su nombre en los muros que fueron colocados por las autoridades cuando cerraron el cruce.