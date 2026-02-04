Se entrega a la Policía hombre señalado por homicidio tras roce de vehículos en Santiago

Las investigaciones preliminares establecen que la víctima fue atacada por varios individuos luego del incidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que se entregó de manera voluntaria José Andrés Julián de la Rosa, alias "Papi", quien era buscado por su presunta implicación en la muerte de Eddy Antonio Villanueva, conocido como "Jefry", ocurrida el pasado 9 de noviembre de 2025 en el sector Ensanche Espaillat de Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con el informe policial, De la Rosa se presentó ante las autoridades acompañado de su representante legal, en cumplimiento de una orden de arresto emitida en su contra por su supuesta participación en el hecho, el cual se originó tras un conflicto por un roce de vehículos.

Investigación

Las investigaciones preliminares establecen que la víctima fue atacada por varios individuos luego de un incidente de tránsito, resultando con múltiples heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.

Por este caso, las autoridades han sometido a la justicia a tres personas, quienes son Freylin Peña Ventura, alias "Freilin" o "Capito"; Dewar Alberto Grullón Martínez, conocido como "Papodo"; y Dalvinson Monción Rodríguez, apodado "El Zurdo", quienes fueron arrestados mediante órdenes judiciales.